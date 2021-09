VIDEO/ Talibanii și-au arborat drapelul în fața biroului guvernatorului provincial din Panjshir, ultimul bastion al rezistenței afgane

Talibanii și-au arborat drapelul în fața biroului guvernatorului provincial din Panjshir – ultimul bastion al rezistenței afgane. Cu toate acestea, liderul forțelor de rezistență din Panjshir a negat că talibanii dețin controlul „total” asupra provinciei. Ahmad Massoud a spus că încă mai au o prezență acolo și că se luptă cu militanții, scrie BBC.

Liderul forțelor de rezistență din Valea Panjshir, Ahmad Massoud, solicită o răscoală națională împotriva talibanilor. El a spus că militanții și-au atacat forțele, ignorând cererile clericilor religioși și, de asemenea, că unii membri ai familiei sale au fost uciși duminică, 5 septembrie.

În același timp, purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a declarat presei luni dimineață, 6 septembrie, că „toate deciziile importante au fost deja luate” și că lucrează acum la „problemele tehnice”.

#Taliban raising their flag in #Panjshir after caputering it during fighting with #NRF militia pic.twitter.com/LV7lND22s8