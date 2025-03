VIDEO Reacții după anunțul privind aderarea la SEPA: „R. Moldova va economisi circa 12 milioane de euro anual”

R. Moldova, alături de Macedonia de Nord, a aderat oficial joi, 6 martie, la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). Decizia a fost luată de Consiliul European pentru Plăți (EPC), în ziua summitului extraordinar ai celor 27 de lideri ai UE.

Autoritățile de la Chișinău susțin că transferurile bancare din și către UE vor fi „mai rapide și mai ieftine”, iar, potrivit unor calcule ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM), se estimează economii de până la 20 de milioane de euro pe an.

Comisia Europeană (CE) a salutat decizia Consiliul European pentru Plăți (EPC), menționând că va continua „să sprijine pregătirea furnizorilor de servicii din Moldova și Macedonia de Nord, precum și alinierea acestora la acquis-ul UE în domeniul serviciilor financiare”.

Decizia UE a fost salutată și de președinta Maia Sandu.

„Azi, R. Moldova a fost acceptată oficial în Zona Unică de Plăți în Euro. Acest lucru înseamnă că, începând din toamna acestui an, transferurile bancare din și către UE vor fi mai rapide și mai ieftine. Dacă până acum comisioanele ajungeau la zeci sau chiar sute de euro, odată cu aderarea la SEPA, acestea vor fi reduse la doar câțiva euro (…)”, a spus șefa statului.

Prim-ministrul Dorin Recean subliniază că „prin acest pas, R. Moldova devine mai aproape de Uniunea Europeană și de oportunitățile economice europene”.

„(…) Practic, de acum înainte, transferurile de bani între Moldova și alte țări din Uniunea Europeană vor fi fără comisioane mari sau întârzieri. De exemplu, banii transferați din Italia ar putea ajunge în mai puțin de 24 de ore și, în loc să plătim 20-30 de euro pe fiecare tranzacție, am putea plăti doar 1, 2 sau 3 euro.

Aflată în vizită de lucru la Bruxelles, guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a spus că, potrivit unor calcule, după aderarea la SEPA, R. Moldova va face o economie de cel puțin 12 milioane de euro în primul an.

Am făcut un calcul și după aderarea și implementarea acestor noi tarife foarte mici pentru plăți, R. Moldova face o economie de cel puțin 12 milioane de euro în primul an. Pe termen mediu, această economie se va duce chiar la 20 de milioane de euro anual. Asta înseamnă că acești bani rămân în buzunarele cetățenilor care făceau transferuri din țările UE către Moldova și invers”, a precizat Anca Dragu.



Alaiba Dumitru, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, susține că, dacă în prezent, pentru un transfer achităm un comision de 20 de euro, odată cu integrarea în SEPA am putea plăti 1 euro sau chiar 50 de cenți.

Dacă în prezent, pentru un transfer achităm un comision de 20 de euro, odată cu integrarea în SEPA am putea plăti 1 euro sau chiar 50 de cenți. Sunt estimate economii de până la 20 de milioane de euro pe an, pe termen mediu – bani care nu vor mai pleca pe comisioane, ci vor rămâne în buzunarele moldovenilor și ale antreprenorilor noștri. În plus, creștem atractivitatea țării noastre pentru investitorii străini deoarece un sistem de plăți modern, sigur și aliniat la standardele europene oferă stabilitate și sporește încrederea partenerilor economici.