VIDEO Pugaciova spune cum a plecat din Rusia „cu 30 de mii de dolari, spre nicăieri”: „O conștiință curată este mai de preț decât orice faimă, mai de preț decât luxul, mai de preț decât orice”

Alla Pugaciova, artistă a poporului din Federația Rusă, a oferit un prim interviu după invazia Rusiei în Ucraina și după plecarea ei din Rusia. Pugaciova povestește că în 2022, după ce ea și soțul său, Maxim Galkin, au fost declarați agenți străini, pentru că și-au exprimat public dezacordul față de războiul declanșat de Putin în Ucraina, aceștia au hotărât să părăsească țara. Artista susține că a plecat din Rusia „cu 30 de mii de dolari, (atât cât se permitea pentru a trece vama) spre nicăieri” – „Noi nu aveam cetățenie și nici casă închiriată în Israel”. Acum, aceasta este stabilită în Letonia, unde închiriază o vilă.

În interviul pentru Meduza, Pugaciova recunoaște că înainte nu-și putea imagina că poate exista fără patria sa, Rusia, „dar așa cum patria sa a trădat-o”, aceasta a înțeles că „trebuie să plece de acasă și să-și continue viața în altă parte”. Interpreta recunoaște că a fost o decizie foarte dureroasă, dar ea nu ar fi putut să tacă în fața atrocităților declanșate în Ucraina, căci „există conștiință, și o conștiință curată este mai de preț decât orice faimă, mai de preț decât luxul, mai de preț decât orice, mai ales la vârsta ei, căci în ultimele minute din viață, se va gândi la ceea ce a făcut”.

În același interviu, Pugaciova vorbește despre războiul din Ucraina, despre situația din Rusia și despre Putin.

Despre Putin



„M-am gândit mult, pentru că Putin nu e un om prost, îl cunosc. Nu că doar l-am susținut, dar am votat. Eram atât de entuziasmată. Mă gândeam: „În sfârșit!”. Spunea lucruri incredibil de corecte. Chiar și despre Ucraina. Spunea exact tot ce gândeam eu. Era pur și simplu un idol. Ce om!

— Și în ce moment v-ați dat seama că nu este omul pentru care ați vrea să votați și să faceți campanie?

Nu-ți dai seama cât de mult îmi pare rău că se întâmplă toate astea. Apoi totul se va termina, totul va fi bine, nu? Dar oamenii nu se vor mai întoarce. Destine distruse, copii suferinzi. O tragedie”.

Mesaj către fani



„Vă mulțumesc pentru fericirea de a comunica cu voi. Vă mulțumesc pentru dragostea și sprijinul reciproc de-a lungul tuturor acestor ani, de-a lungul acestei jumătate de secol. Vă mulțumesc că sunteți și acum alături de mine. Și nu e nevoie să spuneți nimic, eu știu asta, simt asta.

E greu. Îi iubesc. (Își reține lacrimile.) Îi iubesc, sufăr pentru ei. Îmi fac griji pentru ei – cum pot trăi așa?