VIDEO Profil de candidat: Partidul Politic Noua Opțiune Istorică

Partidul politic Noua Opțiune Istorică, al 19-lea în buletinul de vot, are pe lista de candidați un fost condamnat penal și un avocat care promitea, alături de Evghenia Guțul, gaz ieftin pentru locuitorii din autonomia găgăuză. Ziarul de Gardă vă prezintă o scurtă radiografie a partidului Noua Opțiune Istorică, participant la alegerile parlamentare din 28 septembrie.



Formațiunea politică a fost înregistrată oficial în 1992 sub denumirea de Asociația Foștilor Deținuți Politici și Victime ale Represiunilor din Moldova. Ulterior însă, formațiunea a trecut prin mai multe schimbări de denumire și, după o perioadă de inactivitate, a revenit în prim-plan în 2021, anunțându-și intenția de a participa la alegerile parlamentare anticipate. Conducerea de atunci a încercat să schimbe denumirea formațiunii în Partidul Alternative și Șanse, pe scurt PAȘ, dar Comisia Electorală Centrală i-a respins cererea, considerând că noul simbol electoral era aproape identic cu cel al Partidului Acțiune și Solidaritate. Conducerea partidului a fost legată de numele Svetlanei Chesari, fostă membră a Partidului Creștin Democrat. Chesari a ajuns în atenția publicului după ce a fost reținută de CNA, în 2017, într-un dosar privind delapidarea fondurilor europene.

La scrutinul parlamentar din 2025, rolul de lider al partidului a fost preluat de Dmitri Torner, care se află în fruntea listei de candidați.

În noiembrie 2021, jurnaliștii de la Rise Moldova dezvăluiau trecutul penal al lui Dmitri Torner, cunoscut sub numele de Dmitri Nekrasov. Potrivit informațiilor din investigație, până a se implica în politica de la Chișinău, Torner reușise să fie condamnat la 11 ani de închisoare în R. Moldova pentru escrocherie, să evadeze din închisoare, să fie anunțat în căutare de două țări, să-și schimbe numele de patru ori, să se însoare de trei ori și o dată chiar să moară în acte. În 2019, a candidat la alegerile parlamentare din Ucraina pe listele unui partid pro-rus, „Platforma de Opoziție – Pentru Viață”, fiind al 44-lea pe listă.

Întrebat despre trecutul colegului său de partid, juristul Alexandru Grosu a declarat că, în prezent, Torner are cazierul curat.

Torner însă și-a recunoscut trecutul penal, dar a dat vina pe stat, care, potrivit lui, „nu l-a protejat”.

„Da, în viața mea au existat perioade nu chiar bune și neplăcute. Eu nu am ascuns asta niciodată. Într-un anumit moment, am fost apelat de reprezentanți ai lumii criminale și pentru că eu nu am acceptat oferta lor de colaborare, ei, prin judecători și procurori cumpărați, mi-au organizat condamnarea. În consecință, a trebuit să apelez la diferite metode pentru a-mi recăpăta libertatea și să mă apăr. Eu nu am avut altă posibilitate, luând în calcul că justiția cumpărată m-a condamnat, chiar dacă eu eram nevinovat. Dacă statul nu a putut să mă apere, m-am apărat singur, prin metodele și posibilitățile pe care le-am avut în acel moment. Acesta este adevărul vieții mele”, a declarat Torner.

Alexandru Grosu, al patrulea pe lista formațiunii, s-a fotografiat în 2023 alături de Evghenia Guțul, bașcana Găgăuziei afiliată lui Șor, anunțând că urmează să livreze gaz mai ieftin din Turcia pentru locuitorii din Găgăuzia. Anunțul celor doi a venit după ce o astfel de promisiune a fost făcută de către condamnatul Ilan Șor de la Moscova. Însă gazul ieftin promis așa și nu a mai ajuns la cetățeni.



În timpul dezbaterilor electorale de la Pro TV, Ziarul de Gardă l-a întrebat pe Grosu cum a fost convins de Evghenia Guțul sau de Ilan Șor să facă parte din această schemă și ce i-au promis în schimb. Acesta a declarat că „nu a avut niciodată contracte sau angajamente cu Ilan Șor și că gazul stă tot acolo unde a fost – în subteranele din Ucraina”, pentru că „compania VestMoldTransGaz, care este responsabilă de conectarea sistemului gazoduct între Ucraina și Moldova, nu a permis la 1 decembrie 2023 intrarea acestui gaz în sistemul gazoductului moldovenesc”.

În realitate, însă, potrivit Rise Moldova, reprezentanții companiilor turce au negat că ar fi semnat un astfel de acord cu bașcana UTA Găgăuzia și cu firma adminsitrată de Alexandru Grosu.

Pe lista de candidați a Partidului Politic Noua Opțiune Istorică se regăsesc 55 de nume. Pe locul doi în listă, după Torner, se află Elena Maximciuc, șefa Direcției de troleibuze din Bălți, iar pe locul trei – Andrei Porubin, administrator la o companie privată. Locul patru este ocupat de avocatul Alexandru Grosu, iar pe cinci se află Ioana Bobeica, administratoarea unei firme. Pe a 41-a poziție apare numele Oleg Nekrasov, care se prezintă drept instructor auto și care ar fi fratele lui Dmitri Torner, cunoscut anterior cu numele de Dmitri Nekrasov.