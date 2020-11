VIDEO/ Platforma DA propune două proiecte de lege. Schimbarea componenței CNESP și continuarea achitării îndemnizației unice pentru medici de 16 mii de lei

Deputatul Fracțiunii Platforma DA, Liviu Vovc, susține că măsurile luate de Guvern privind combaterea pandemiei sunt ineficiente. În acest sens, deputatul propune două proiecte de lege. Primul proiect ține de acordarea în continuare a indemnizației unice de 16 mii de lei cadrelor medicale pe perioada stării de urgență, iar al doilea proiect se referă la schimbarea componenței actualei Comisii Naționale Extraordinare de Sănătate Publică(CNESP).

„Cel mai grav lucru este starea de amorțeală a Guvernului și a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Ultima decizie emisă de această comisie este din 13 octombrie. De atunci, această comisie nu a mai emis nicio decizie, dar și acea decizie a ținut mai mult de cum va fi organizată votarea în ziua alegerilor și nimic altceva. Cel mai mult trebuie să discutăm despre decizia din 28 septembrie. Prin acea decizie, Comisia Națională de Sănătate Publică „s-a spălat pe mâini”. Amintesc că în acea hotărâre, cei din comisie au decis să instituie stare de urgență separat pe fiecare raion.



Astfel, delegând toată responsabilitatea comisiilor teritoriale, ca ei să nu mai poarte nicio răspundere. Vreau să amintesc de începutul lunii septembrie, atunci când Guvernul a venit cu un proiect de lege, ca să anuleze ajutorul de 16 mii de lei pentru cadrele medicale care s-au infectat cu COVID-19. Platforma DA a bătut atunci alarma și mulțumim tuturor deputaților din Parlament că și-au unit forțele și nu au admis ca să fie scos acest ajutor. Pe 28 septembrie, Guvernul a avut grijă să anuleze acea hotărâre. Toate măsurile de susținere a cadrelor medicale au fost blocate”, a declarat deputatul în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit deputatului, activitatea actualei Comisii Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nu este una eficientă, de aceea este necesară schimbarea componenței ei.

„Am venit cu un proiect de lege prin care am propus să modificăm unele prevederi din Legea nr. 69. Astfel, toate aceste măsuri de susținere a cadrelor medicale să fie în vigoare pe perioada Codului Galben, Portocaliu și Roșu, pentru că, luând în considerare situația epidemiologică de la moment, cadrele medicale sunt în prima linie. Un alt lucru despre care trebuie să vorbim ține de activitatea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Noi am înregistrat un alt proiect de lege prin care am propus să schimbăm componența acestei comisii. Astfel, în comisie trebuie să fie 50 % reprezentanți ai Guvernului și 50 % reprezentanți ai Institutului de Medicină, a Școlii de Management în Sănătate Publică și reprezentanți din societatea civilă din acest domeniu” a spus Liviu Vovc.

Conform Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), miercuri, 18 noiembrie, bilanțul persoanelor decedate din cauza infectării cu COVID-19 a ajuns la 2 072.