VIDEO/Platforma DA cere convocarea de urgență a ședinței extraordinare a Parlamentului privind situația din agricultură

Platforma Demnitate și Adevăr(PPDA) cere convocarea de urgență a ședinței extraordinare a Parlamentului privind situația dezastruoasă din agricultură în urma calamităților naturale.

„Platforma DA a semnalat de multiple ori situația extrem de gravă în care s-au pomenit agricultorii Republicii Moldova în urma calamităților naturale din acest an. Am venit cu propuneri judicioase pentru a susține această categorie de antreprenori, care, din păcate, au fost ignorate de actuala guvernare, iar inacțiunile acesteia au grăbit și mai mult efectele nefaste ale secetei și înghețurilor.



Platforma DA a acumulat mai multe date statistice privind recolta cerealelor de prima grupă și starea culturilor de câmp de primăvară. Astfel, se confirmă cele mai sumbre prognoze ale experților noștri privind repercusiunile devastatoare ale situației climaterice similare unei catastrofe greu de subestimat. În multe raioane precum Basarabeasca, Căușeni, Ștefan Vodă, Cimișlia, UTA Gagauzia, Nisporeni, Ungheni recolta medie de grâu nu depășește 500 kg per hectar, iar roada medie pe țară, conform calculelor prealabile, nu va depăși 1,5 tone la hectar. Totodată, culturile de floarea soarelui și porumb sunt, la fel, puternic afectate de secetă în marea majoritate a raioanelor.



În aceste condiții Platforma DA susține revendicările justificate ale producătorilor agricoli revoltați și conștientizează plenar motivele obiective ale protestelor agricultorilor din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni. Regretăm enorm că toate inițiativele formațiunii noastre privind sprijinul sectorului agrar în contextul calamităților naturale din acest an au fost respinse cu iresponsabilitate și aroganță.

În contextul situației catastrofale survenite în sectorul agrar din Republica Moldova, Platforma DA cere imperios președintei Parlamentului să convoace ședința extraordinară a legislativului pentru examinarea proiectelor de legi privind declararea vacanței fiscale pentru agricultorii afectați, restabilirea cadrului legislativ pentru eliberarea certificatelor de forță majoră și realocarea pe interiorul bugetului de stat a cel puțin 200 mln lei pentru compensarea pierderilor fermierilor“, a declarat Andrei Năstase, liderul PPDA.

Potrivit lui Năstase, în cazul în care nu va fi convocată ședința extraordinară în următoarea săptămână, deputații Platformei DA vor veni cu inițiativa convocării ședinței Parlamentului prin solicitarea a cel puțin 1/3 din deputați, așa cum prevede legea.

Mai mulți agricultorii din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni au prostestat astăzi, 27 iulie, la intrarea în orașul Căușeni. Aceștia susțin că nu au primit nicio soluție din partea Guvernului în legătură cu situația dezastruoasă din sectorul agricol.

Astăzi, 27 iulie, după ședința comună între președinta Parlamentului, Zinaida Greceanîi, șeful statului, Igor Dodon, referindu-se la situația din agricultură, prim-ministrul a declarat că astăzi va definitiva regulamentul de repartizare a celor 100 milioane de lei destinate agriculturii și care ar putea compensa, într-o oarecare măsură, pierderile suportate de agenții economici.