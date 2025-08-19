VIDEO Peste 200 de mii de lei, obținuți din escrocherii prin telefon: Poliția atenționează cetățenii cu privire la protecția datelor personale

Un tânăr de 23 de ani din Chișinău este cercetat de Poliție pentru comiterea a cel puțin cinci escrocherii prin telefon, prin care a obținut ilegal peste 200 de mii de lei.

Polițiștii au stabilit că acesta, împreună cu alți membri ai unui grup infracțional, telefona victimele și, sub diferite pretexte, le determina să divulge datele bancare și codurile unice de securitate.

Ulterior, accesa cardurile și își transfera banii pe conturi personale.

„Polițiștii Inspectoratului de la Buiucani, în comun cu procurorii, au identificat și reținut suspectul. O parte din bani au fost cheltuiți pentru bunuri personale, iar restul transmiși complicilor. Pentru aceste fapte, tânărul riscă până la 5 ani de închisoare”, potrivit informațiilor Poliției.

În acest context, Poliția atenționează cetățenii: