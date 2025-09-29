VIDEO PAS obține o nouă majoritate în Parlament | Mobilizare în diasporă | Cum s-a votat în raioane și scorurile partidelor politice | EDIȚIE SPECIALĂ a Săptămânii de Gardă

R. Moldova va continua să aibă un guvern pro-european. Cum s-au împărțit voturile pe raioane, dar și în diaspora, în urma scrutinului din 28 septembrie, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă.

Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiune sprijinită de președinta Maia Sandu și care își propune integrarea R. Moldova în Uniunea Europeană până în 2030, a câștigat alegerile parlamentare desfășurate duminică, 28 septembrie. Conform rezultatelor preliminare, PAS ar urma să dețină majoritatea în parlament, cu 55 de mandate. După aflarea rezultatelor, președintele PAS, Igor Grosu, care a deținut în ultimii patru ani funcția de președinte al Parlamentului, a declarat că această victorie reprezintă „o a doua șansă” oferită de cetățeni.

Igor Grosu, președintele Parlamentului: „Dragi moldoveni, PAS are majoritate parlamentară, o majoritate pro-europeană doar pentru că voi ne-ați oferit această încredere și această șansă. O a doua șansă, aș spune, pentru că știm și înțelegem că mulți nu au votat pentru partid, ci pentru viitorul european al țării și pentru a proteja țara de o majoritate pro-rusă. Și acesta este obiectivul nostru fundamental – aderarea la UE. Vom oferi președintei Maia Sandu tot sprijinul parlamentar necesar pentru a îndeplini împreună acest obiectiv. Mai mult decât atât, suntem conștienți că trebuie să accelerăm transformările începute și să începem și alte reforme la fel de necesare”.

Pe lângă PAS, în Parlament vor mai intra blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, cu 26 de mandate, Blocul Electoral Alternativa, cu 8 mandate, Partidul Nostru, care a obținut 6 locuri în parlament, și Partidul „Democrația Acasă”, tot cu șase mandate. Ceilalți concurenți electorali au obținut rezultate de sub 1% din voturi. Datele preliminare arată că PAS a obținut cele mai multe voturi în 24 de raioane ale țării, în municipiul Chișinău, precum și în diaspora. De cealaltă parte, în 6 raioane, în municipiul Bălți, în Autonomia Găgăuză și în regiunea transnistreană, alegerile parlamentare au fost câștigate de blocul „Patriotic”. După aflarea rezultatelor alegerilor parlamentare din R. Moldova, mai mulți lideri internaționali au transmis mesaje de susținere pentru țara noastră. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că alegerea cetățenilor moldoveni „este clară”, reiterându-și sprijinul pentru țara noastră.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj în limba română, reafirmând sprijinul țării sale pentru parcursul european al Republicii Moldova. La rândul său, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a declarat că rezultatele acestor alegeri demonstrează că tentativele Rusiei de destabilizare au eșuat. Și președintele român, Nicușor Dodon, a venit cu un mesaj de felicitare pentru cetățenii moldoveni.

Nicușor Dan, președintele României: „Respectul nostru pentru votul de ieri al basarabenilor care a arătat demnitate, maturitate și curaj în fața unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum. Vreau să-i asigur pe toți cetățenii moldoveni de faptul că România va continua să ajute Moldova în parcursul său european și va continua proiectele care să aducă prosperitate și o calitate a vieții mai bună pentru basarabeni”.

La rândul său, președinta Maia Sandu a declarat că „rezultatul votului nu este victoria unui partid sau a unor alegători. Este victoria țării”.

Maia Sandu, președinta R. Moldova: „Știu că unii dintre Dvs își fac griji. Viitoarea guvernare trebuie să se asigure că fiecare cetățean este parte a proiectului de dezvoltare a țării. Nimeni nu trebuie lăsat în urmă. Alegerile au trecut și știu că mulți dintre voi sunteți obosiți. A fost o perioadă grea și încărcată. Acum e momentul să ne adunăm cu toții și să ne amintim că ne unește mult mai mult decât ceea ce ne desparte”.

Reprezentanții Comisiei Electorale Centrale afirmă că alegerile parlamentare s-au desfășurat fără incidente majore. Cu toate acestea, în ziua scrutinului au fost raportate peste 230 de încălcări ale procesului electoral. Cele mai frecvente vizează fotografierea buletinului de vot, agitația electorală în ziua alegerilor, transportarea organizată a votanților și suspiciuni rezonabile de corupere a acestora. Și Asociația Promo-LEX a înregistrat pe parcursul zilei de duminică peste 900 de incidente, care țin în principal de încălcări ale secretului votului și transportarea organizată a alegătorilor. În ziua scrutinului, autoritățile de la Chișinău au raportat mai multe alerte false cu bombă la secții de votare din diaspora, inclusiv la Roma și București, iar la Genova procedura de vot a fost suspendată temporar. Cu toate acestea, cetățenii moldoveni din străinătate s-au mobilizat în număr record, fiind înregistrată cea mai ridicată participare la vot din diaspora pentru un scrutin parlamentar din istoria R. Moldova. Conform informațiilor preliminare, în secțiile de votare deschise peste hotare s-au prezentat la urne peste 280 mii de alegători. Peste 78% dintre ei și-au dat votul pentru PAS, 5,5% au votat pentru Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, 5,12% au preferat partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, iar 5,03% au votat blocul „Patriotic”. În diaspora blocul Alternativa a acumulat puțin peste 2%.

Luni, 29 septembrie, după aflarea rezultatelor, blocul „Patriotic” a organizat un protest în fața Parlamentului. Acțiunea a durat circa 30 de minute. La miting au participat reprezentanți ai blocului în frunte cu Igor Dodon și Vasile Tarlev. Aceștia au susținut că nu recunosc rezultatele alegerilor. Un mesaj similar a fost transmis și de fugarul condamnat penal Ilan Șor, al cărui bloc electoral, Victorie-Pobeda, nu a fost admis la alegeri. La scrutinul de duminică au participat peste un milion 600 de mii de alegători, echivalentul a 52,2% din numărul persoanelor incluse pe listele electorale. Pentru constituirea noului parlament, rezultatele alegerilor parlamentare urmează a fi validate de către Curtea Constituțională.







