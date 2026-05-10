VIDEO „O să-i sugerez fratelui meu să voteze pentru tine”. Ambasadoarea Marii Britanii, dialog în română cu Satoshi, înainte de Eurovision

Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a publicat un scurt interviu al ambasadoarei Fern Horine cu Satoshi, interpretul care va reprezenta Republica Moldova la concursul muzical Eurovision.

Ediția din 2026 se va desfășura la Viena, iar Satoshi va evolua primul, în prima semifinală, marți, 12 mai.

Ambasadoarea Regatului Unit a discutat cu Satoshi despre muzică, creativitate și ce înseamnă să urci pe scena Eurovision purtând Moldova cu tine, se arată în mesajul Ambasadei.

Întrebat cum se simte înainte de concurs, Satoshi a răspuns: „Eu sunt calm”. Interpretul a mai subliniat că mesajul său la Eurovision este despre diversitate culturală în contextul unei Europe împărțite lingvistic unde se află mulți dintre cetățenii R. Moldova, precum și de a se simți bine și a savura momentul.

În final, ambasadoarea Fern Horine i-a spus că în Regatul Unit consursul Eurovision este foarte popular și că îl va îndemna pe fratele său să voteze pentru reprezentantul Republicii Moldova în semifinală.