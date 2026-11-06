VIDEO Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, dezminte falsurile despre aducerea forțată în țară a diasporei: „Proiectul de lege nu prevede asemenea măsuri”

După mai multe zile în care în spațiul public au circulat mai multe falsuri legate de proiectul de lege care reglementează procedura de instituire, prelungire, modificare și încetare a stării de asediu și a stării de război, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, dezminte unele afirmații.

Mai exact, Nosatîi dezminte informațiile potrivit cărora moldovenii din diasporă ar urma să fie aduși forțat în Republica Moldova în cazul instituirii stării de asediu sau de război. Oficialul afirmă că proiectul de lege elaborat de Ministerul Apărării nu prevede asemenea măsuri și că termenul „diaspora” nu apare în document.

„Nu există nicio pârghie prin care cineva să fie adus cu forța, de exemplu din Irlanda, Italia sau alte țări. Nu scrie și nici nu poate fi îndeplinită”, a declarat Nosatîi, într-un mesaj adresat cetățenilor.

Potrivit ministrului, R. Moldova are o lege privind starea de asediu și starea de război încă din 2004, însă, în cei 22 de ani de la adoptare, nu a fost necesară aplicarea acesteia.

Nosatîi susține că singura noutate prevăzută în proiect în ceea ce privește cetățenii aflați peste hotare este posibilitatea ca persoanele care doresc să contribuie la apărarea țării să se adreseze ambasadelor sau consulatelor R. Moldova.

„Singura noutate este că, în caz de necesitate, cine vrea să-și apere țara știe unde să bată la ușă: Ambasadă sau Consulat, atât”, a precizat ministrul.

Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Apărării și reglementează procedura de instituire, prelungire, modificare și încetare a stării de asediu și a stării de război. Documentul urmează să actualizeze legea din 2004 și să delimiteze atribuțiile autorităților în perioada aplicării acestor regimuri, precum și drepturile, obligațiile și răspunderea cetățenilor.

Totodată, proiectul prevede că, pe perioada instituirii stării excepționale, nu vor fi organizate și desfășurate alegeri sau referendumuri.

Ministrul a subliniat că documentul se află încă în etapa consultărilor publice și că până la aprobarea legii mai sunt necesare mai multe etape. Acesta a îndemnat cetățenii să nu dea crezare informațiilor false și să se informeze din surse de încredere.

Solicitat de ZdG, Expertul în securitate, Artur Leșcu, a declarat că „statul trebuie să fie cât mai adaptiv la toate pericolele care apar” și că „nu poți conta pe legea din secolul trecut pentru că ea a fost bună cândva. Ea trebuie să fie adaptată la noile realități”.

Proiectul de lege își propune delimitarea clară a stării de asediu și a stării de război de situațiile de criză; stabilirea procedurilor clare pentru instituire, prelungire, modificare, trecerea de la o stare la alta și încetarea acestor regimuri; stabilirea obligațiilor persoanelor fizice și juridice în domeniul mobilizării, dar și reglementarea reacției imediate a statului în cazul unei agresiuni armate.