Între 3000 și 5000 de euro pentru a ajunge ilegal în UE. Un tânăr a fost reținut, fiind bănuit că ar fi implicat în organizarea migrației ilegale

Un tânăr a fost reținut, fiind bănuit de implicare în organizarea migrației ilegale spre Uniunea Europeană. Potrivit datelor preliminare ale anchetei, suma percepută pentru organizarea migrației ilegale varia între 3000 și 5000 de euro de persoană, bani care urmau să fie achitați de cetățenii străini după sosirea acestora în state membre ale UE, inclusiv Germania, Italia și altele, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Oamenii legii scriu că tânărul ar fi transportat ilegal patru cetățeni străini, originari din Bangladesh, India și Pakistan, pe direcția de nord a R. Moldova, fiind interceptați de către autorități înainte de traversarea frontierei de stat.

În urma documentării cazului, procurorii PCCOCS i-au înaintat învinuirea bărbatului cu vârsta de 24 de ani, pentru implicare în organizarea migrației ilegale. În vederea asigurării bunei desfășurări a investigațiilor penale, a fost depus demers la judecătorul de instrucție privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv pentru 30 de zile, se arată în comunicat.