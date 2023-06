VIDEO Explozie la Paris: Cel puțin 16 persoane au fost rănite, dintre care șapte se află în stare gravă

Cel puțin 16 persoane au fost rănite, dintre care șapte se află acum în stare critică, după ce o explozie a izbucnit miercuri seara, 21 iunie, pe o stradă din Cartierul Latin din centrul Parisului, provocând prăbușirea fațadei unei școli de design populare printre studenții străini, explodând ferestrele și declanșând un incendiu uriaș, transmite Reuters.

BREAKING 🚨Gas explosion reported in 5th arrondissement of Paris, France, several buildings / structures on fire.



pic.twitter.com/UrP0avYr0C