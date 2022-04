VIDEO/ Cum arată un oraș de lângă Kiev, după mai bine de o lună de război

Forțele ruse s-au restras din orașul Borodyanka, de lângă capitala Ucrainei, Kiev, dar în urma lor rămâne un oraș aproape distrus.

Clădirile bombardate, pe jumătate arse, și dărâmăturile omniprezente arată distrugerile pe scară largă pe care le-au făcut trupele ruse în orașul Borodyanka. Imaginile au fost filmate după ce orașul a fost recucerit de trupele ucrainene.

Imaginile publicate sâmbătă pe rețelele sociale arată un oraș devastat, după ce încă din primele zile ale invaziei ruse în Ucraina acolo s-au dus lupte aprige.

Borodyanka near Kyiv after Russia came and went #StopRussia pic.twitter.com/hkeruJGdWp

Video from the liberated #Borodianka. The city was almost completely destroyed by the invaders. pic.twitter.com/QFABNin886