VIDEO Captură de 10 mii de euro falși la Ialoveni: două persoane au fost reținute. Banii erau ascunși lângă o instituție publică

Doi suspecți au fost reținuți de procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), fiind bănuiți de implicare în fabricarea de bancnote euro false. Aceștia au fost prinși în urma unei capturi de 10 mii de euro falsificați.

Banii erau ascunși în preajma unei instituții administrative din Ialoveni de către un bănuit în vârstă de 24 de ani care ar face parte din „grupul infracțional”, coordonat de un cetățean al R. Moldova care se află în afara țării, se spune într-un comunicat al PCCOCS.

„Bănuitul este din Strășeni, dar are domiciliul în Chișinău, iar în 2024 a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei, după ce și-a recunoscut vinovăția pentru jefuirea unui bărbat de 15 000 de euro din geanta acestuia, pe o stradă din sectorul Buiucani al capitalei, în complicitate cu alte persoane. Al doilea bănuit în schema bancnotelor false este persoana de încredere a primului, originar din Criuleni și domiciliat în Chișinău, în vârstă de 23 de ani.

Ambii bănuiți – persoane de încredere ale liderului grupului infracțional – își recunosc implicarea în schemă, potrivit căreia, cei doi le puneau în vânzare altor persoane sume a câte 50 mii de euro falși (cu bancnote de 50 de euro și 100 de euro), spre cumpărare cu bani legali la valoarea de 25% din banii falși oferiți.

Pentru deconspirarea celor doi, oamenii legii au racolat un alt membru activ al grupului infracțional, după care au desfășurat percheziții la cei doi în Strășeni și Chișinău, de unde au fost ridicate alte bancnote false, precum și automobilele care ar fi fost folosite la comiterea infracțiunii”, precizează PCCOCS.

Conform Procuraturii, bănuiții cooperează cu oamenii legii, iar acuzatorii de stat urmează să cerceteze probele și să determine necesitatea aplicării arestului preventiv în privința acestora.

Investigațiile penale continuă.