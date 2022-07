VIDEO/ BĂLĂȘEȘTI, satul oamenilor primitori. Povestea bunicului Petru, care a primit acasă 11 refugiați. Unii locuiesc de jumătate de an în sat

Acest cântec în limba ucraineană a răsunat din grădina bunicului Petru Coca din Bălășești. Omul a primit iarna trecută 11 ucraineni care s-au refugiat din cauza războiului. Le-a pus la dispoziție casa cu tot ce avea în ea, iar el s-a mutat la fiica sa.

– Dar ați avut din ce?

– Ce-am avut în deal tot le-am dat – beci, borcane, de foc am avut 4 metri cubi de lemn, tot le-am dat lor.

– Și au rămas mulțumiți?

– Tare mulțumiți!

La vecinii lui Petru trăiește Svetlana și soțul său, veniți din regiunea Odesa. Întâmplarea a făcut ca ei să ajungă aici, la niște rude, înainte ca prima rachetă să zboare peste Ucraina în februarie.

„Am venit să botezăm copilul și când, pe 24 (februarie, n.r.), să plecăm înapoi, am făcut bagajele, am intrat să vedem noutățile… În aceeași zi, i-am sunat mamei și i-am spus: mama, veniți, vă rog. Am o soră de 15 ani. Ea a zis că sigur va veni, dacă va reuși. Erau rânduri mari la graniță, două zile au petrecut pe drum. Au mers, au ajuns aici, dar tata a rămas acolo. Împușcă foarte tare. Am fost acum o săptămână acolo. Noaptea, de trei ore pe oră răsună sirenele, zboară rachetele peste orașe”, relatează Svetlana, refugiată din Ucraina.