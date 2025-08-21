VIDEO Activistă din Rusia: Mi-aș dori ca Moldova după alegeri să nu devină încă o celulă în închisoarea lui Putin

Anastasia Shevcenko, o jurnalistă și activistă civică din Federația Rusă, care a fost recunoscută drept deținut politic și a emigrat din Rusia, a transmis un mesaj video cetățenilor R. Moldova înainte de alegerile parlamentare din septembrie. Anastasia a vorbit despre „lipsa de libertate” din Rusia.

Activista a declarat că în 2021 a fost condamnată pentru câțiva ani condiționat, pentru că „eram membră a unei «organizații indezirabile». Eu am petrecut mai bine de doi ani în arest la domiciliu și mi-am pierdut fiica cea mare”.

„În 2022 am decis să plec și mi-am luat copiii din Rusia. Am să explic de ce. Eu nu mi-am dorit să văd copiii mei crescând într-o «închisoare», într-o țară care duce un război. Eu consider că acum toată Rusia este o «închisoare», pur și simplu, fiecare are pedeapsa sa. Pedeapsa poate fi un arest, un arest la domiciliu, cum a fost la mine, poate fi control judiciar, dar cu siguranță toți au interzise anumite lucruri. Ce am în vedere? Rusia este o țară în care îți este interzis să vorbești liber și deschis ceea ce dorești, să iubești pe cine vrei, să crezi în ceea ce dorești tu. De aceea, eu dus copiii în Lituania democrată. La început, copiii încă se temeau de poliție, de stat, dar treptat această frică a trecut. În ajunul alegerii care trebuie să o faceți în septembrie 2025, eu mă adresez vouă ca o mamă: aveți grijă de libertate, aveți grijă de copiii voștri. Eu nu mi-aș dori ca Moldova să nu devină încă o celulă în închisoarea lui Putin. Eu chiar îmi doresc ca toți copiii din Moldova să trăiască fericiți și să nu știe cei aia frica de după sîrma ghimpată. Credeți-mă, eu știu foarte bine despre ce vorbesc, copiii mei, la fel. Aveți grijă de voi. Alegeți Europa. Alegeți legea, progresul și democrația”, a menționat activista civică, Anastasia Shevcenko.

Anastasia Shevcenko este prima persoană din Rusia căreia i s-a intentat un dosar penal sub acuzația de participare la activitățile unei organizații recunoscute ca „indezirabile” în Rusia (Rusia Deschisă, n. red.).

Ea a fost recunoscută drept prizonieră de conștiință de către organizația internațională Amnesty International. Mai mulțimembri ai Consiliului Prezidențial pentru Drepturile Omului (HRC) și o serie de organizații pentru drepturile omului și-au exprimat sprijinul pentru activiștii Anastasia Șevcenko. În aceeași zi, Misiunea SUA pe lângă OSCE și-a exprimat îngrijorarea cu privire la urmărirea penală în privința activistei.

În august 2022, Anastasia Șevcenko a declarat că a părăsit Rusia și s-a mutat la Vilnius împreună cu copiii săi. Pe 7 februarie 2025, Ministerul Justiției din Rusia a adăugat-o pe lista persoanelor care sunt „agenți străini”.