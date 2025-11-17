Victor Agrici, numit secretar general al Parlamentului

Victor Agrici este noul secretar general al Parlamentului. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat dispoziția privind numirea acestuia în funcție. Victor Agrici a fost prezentat Secretariatului Parlamentului luni, 17 noiembrie.

„Ne așteaptă o perioadă intensă. O să fie nevoie de viteză, dar și să păstrăm, în continuare, calitatea activității legislative. Trebuie să acordăm atenție controlului parlamentar, relației cu societatea civilă, precum și transparenței”, a transmis Victor Agrici funcționarilor.

Totodată, președintele Parlamentului, Igor Grosu, i-a urat succes noului secretar general al Parlamentului și întregii echipe. „Începe un mandat interesant, care o să presupună mult efort, iar buna organizare va fi cheia pentru a atinge obiectivele propuse”, a punctat șeful Legislativului.

Secretarul general al Parlamentului, Victor Agrici, este absolvent al Universității din Bologna, Italia, fiind licențiat în științe politice, dezvoltare și cooperare internațională. Până recent, a fost consilier în Cabinetul președintelui Parlamentului. Începând cu anul 2019, a fost șef de Cabinet al fracțiunii „Partidul Acțiune și Solidaritate” și consilier în Cabinetul vicepreședintelui Parlamentului.

Victor Agrici a fost numit în funcția de secretar general al Parlamentului după ce Curtea Constituțională a validat mandatul de deputat al lui Igor Talmazan, care, în perioada iunie 2024 – noiembrie 2025 a condus Secretariatul Parlamentului. Funcția de secretară generală adjunctă a legislativului va fi deținută în continuare de Tamara Gheorghița.

Conform Regulamentului Parlamentului, secretarul general al Parlamentului se numește în funcție de către președintele Parlamentului, cu consultarea prealabilă a Biroului permanent și cu avizul Comisiei juridice, pentru numiri și imunități. În exercitarea atribuțiilor, secretarul general este responsabil de asigurarea bunei activități a organelor de lucru ale Parlamentului.