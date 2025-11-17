Administratorul unei întreprinderi – condamnat la 11 ani de închisoare pentru delapidare de peste 1 milion de lei. Contabila-șefă, trimisă după gratii pentru 10 ani

Două persoane au fost găsite vinovate pentru delapidare, escrocherie, confecționare de documente oficiale false și falsificare de probe. Un bărbat în vârstă de 54 de ani și o femei în vârstă de 53 de ani au fost condamnați la închisoare pe un termen de 11 ani și, respectiv, 10 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții pe un termen de 5 ani.

Sentința a fost pronunțată miercuri, 12 noiembrie, de către judecătoarea de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, Liliana Cușcă. Potrivit documentului consultat de ZdG, cei doi sunt Iurie Fluieraru, administrator al companiilor „Urs Bergher” și „Filaro Impreg Service”, și Ana Statii – contabilă.

Conform unui comunicat de presă emis de Procuratura Generală, urmărirea penală a stabilit că, în perioada decembrie 2018 – aprilie 2019, inculpatul, în calitate de coasociat și administrator al unei întreprinderi din raionul Ștefan Vodă (Urs Bergher, n.r.), acționând în comun cu contabila-șefă, a anulat nejustificat plata unei datorii interne în valoare de 1 310 000 de lei, restabilind fictiv obligația financiară, deși suma fusese încasată anterior, în 11 tranșe, în anul 2015. Ulterior, inculpații au ridicat repetat suma respectivă, cauzând întreprinderii un prejudiciu în proporții deosebit de mari.

Totodată, la 1 martie 2017, administratorul ar fi întocmit un proces-verbal fals al adunării generale a asociaților, în care a contrafăcut semnătura celuilalt coasociat. A doua zi, ar fi prezentat actul unui notar pentru autentificarea unui contract de vânzare-cumpărare a unui bun imobil.

Investigațiile au mai relevat că, în perioada aprilie – decembrie 2018, inculpatul, cu sprijinul contabilului-șef, a confecționat contracte de împrumut false, prin care își atribuia calitatea de creditor al societății pentru suma de 1 059 948 de lei.

În realitate, împrumuturile respective fuseseră acordate întreprinderii de către celălalt coasociat.

„Prin falsificarea documentelor contabile și emiterea unor acte interne neconforme, inculpații au substituit drepturile de creanță ale coasociatului în favoarea administratorului”, notează Procuratura.

Cei doi au declarat instanței de judecată că se consideră nevinovați.

„Inculpatul lurie Fluieraru a anexat în scris ultimul cuvânt și a indicat că se consideră nevinovat și crede că orice cetățean de bună credință ar trebui să procedeze similar ca el în relația cu statul, și anume a cui interes în acest dosar nu este apărat de către acuzator. El are dosare penale împotriva sa din motiv că, în primul rând, nu a tolerat furtul față de stat și apoi al firmei. El așa și nu înțelege, în baza la ce dovezi veridice el și contabila sunt acuzați? Acuzatorul de stat a creat învinuirea în baza minciunilor fără fondul legal a lui *** care de fapt a ales tactica de învinuire ca să nu fie el tras la răspundere în baza dovezilor legale. Aceste propoziții din învinuire nu conțin vreo argumentare logico-juridică. Modul în care sunt redate afirmațiile procurorului denotă că a existat o idee preconcepută pe fondul cauzei. Afirmațiile au fost înșiruite pe hârtie pentru a lăsa impresia de „motivare” și anexate mii de copii care de fapt nu au nimic informativ pentru acest dosar, ci doar volum de hârtie din contabilitatea firmei anexate repetat. Aceste împrejurări indică asupra bănuielii că procurorul nu a acționat independent și imparțial. El nu știe cu siguranță care este interesul acuzatorului de stat, poate financiar, poate de carieră, îndeplinind comanda superiorilor lui, dar este sigur că procurorul Leu (Petru Leu, n.r.) nu este un procuror echitabil, fiindcă el știe bine care este adevărul de fapt și este sigur că și el acest lucru a înțeles demult. Nu crede că, la studiile pe care le are și propria experiență, nu este în stare să citească între rânduri și să vadă care de fapt e adevărul”, se arată în sentință.

Liliana Cușcă a dispus plasarea celor doi în arest preventiv până la intrarea în vigoare a sentinței.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.