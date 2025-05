Veronica Dragalin spune de ce a tăcut: „Am ales să nu ies să fac din asta un scandal”

Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, care a demisionat în luna februarie, în urma scandalului din jurul dizolvării instituției pe care a condus-o și crearea unei procuraturi noi, PACCO, susține că nu a făcut mai devreme dezvăluirile legate de presupusele presiuni asupra sa, a colegilor procurori și judecătorilor, pentru a nu stârni un scandal. Dragalin susține că a ales să vorbească acum nu din răzbunare, ci pentru a opri campania de distrugere a PA și a statului de drept. Declarațiile au fost făcute la „Cutia Neagră” de la TV8.

„Eu am vrut să pot lucra în continuare, să am o conlucrare cât de cât constructivă cu celelalte puteri în stat pentru că lupta împotriva corupției depinde foarte mult de puterea parlamentară, de Guvern și atunci am ales să nu ies să fac din asta un scandal. Nu văd cum am fi putut ajunge la ceva constructiv dacă făceam din asta scandal”, a declarat Dragalin la „Cutia Neagră” de la TV8.

Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție a spus de ce a ales să vorbească abia după plecare despre presupusele presiuni făcute de premierul Dorin Recean și președinta Maia Sandu.

„Când am văzut cât de departe merge această campanie de a distruge PA, de a distruge un stat de drept, consider că e necesar să vorbim despre asta pentru că alte soluții nu sunt. Deci eu am încercat să lucrez cu diferite strategii, metode constructive, dar vedem că am ajuns unde am ajuns, să fie votată această lege pentru lichidarea PA. Și atunci consider că unica soluție e să vorbim public despre asta și să schimbăm abordarea curentă. Îmi doresc pentru țara mea un viitor mai bun, unde judecătorii și procurorii sunt respectați, nu fac asta din răzbunare, ci din faptul că țin la țara mea”, a subliniat Veronica Dragalin

La începutul lunii aprilie, Veronica Dragalin a declarat public prin intermediul unei scrisori că președinta Maia Sandu și premierul Dorin Recean i-ar fi cerut „liste cu procurori integri” care să fie ajutați să promoveze vettingul, iar un membru al CSM ar fi încurajat-o să inițieze un dosar penal.

Reprezentanții Președinției R. Moldova au calificat acuzațiile Veronicăi Dragalin drept „false”.

„Președinta R. Moldova este garantul suveranității și securității statului. Alegerile din toamna trecută au demonstrat cum corupția politică, lăsată nepedepsită, s-a transformat în corupție electorală – o amenințare directă la adresa suveranității și securității naționale. Este regretabil faptul că fosta procuroare-șefă face acuzații false cu privire la discuțiile pe care le-a avut cu președinta țării. Șefa statului a vorbit în repetate rânduri despre necesitatea ca Procuratura Anticorupție, precum și întregul sistem de justiție, să se curețe de corupție și să devină un sistem puternic, independent, în care oamenii să aibă încredere. Procedura de vetting/pre-vetting este un instrument prin care o comisie de evaluatori externi analizează dosarele și propune eliminarea din sistem a persoanelor corupte. Ne pare rău că doamna procuror nu este de acord cu această curățare, desfășurată în paralel cu promovarea procurorilor și judecătorilor onești și cu construirea unui sistem de justiție integru”, se arată în reacția Președinției.