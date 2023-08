Veronica Dragalin, despre evaluarea externă a procurorilor: „Suntem și noi oameni ca toți ceilalți, avem dreptul să nu spunem toate detaliile în mod public despre viața noastră personală și financiară”

Marți, 1 august, Procuratura Anticorupție (PA) a organizat o conferință de presă pentru a marca primul an de mandat al procurorului-șef, Veronica Dragalin, în cadrul căreia a prezentat realizările și provocările acestui an, dar și obiectivele viitoare. Totodată, râspunzând la întrebările jurnaliștilor prezenți, Veronica Drăgălin s-a arătat sceptică în legătură cu evaluarea externă a procurorilor și judecătorilor.

PA a venit și cu unele solicitări pentru îmbunătățirea sistemului.



Procurorul-șef și adjuncții săi au răspuns și la întrebările jurnaliștilor din sală, abordând și subiectul proiectului de lege privind evaluarea externă a integrității etice și financiare a judecătorilor și procurorilor din funcțiile-cheie din domeniul justiției, votat luni, 31 iulie, în lectura a doua. Veronica Dragalin a declarat că are o atitudine sceptică față de acest proiect.

Totodată, aceasta a mai explicat că „se simte incomod” că va trebui să ofere comisiei de evaluare inclusiv și informații despre starea financiară a rudelor sale.

„Eu nici nu cunosc starea financiară a părinților, deoarece eu sunt un adult și nu depind de ei, nu am idee ce au ei în conturile bancare și mă simt incomod să solicit de la părinții mei, de la sora mea sau de la alți membri de familie rulaje bancare sau să demonstrez cum și-au câștigat banii”, a menționat șefa de la PA.

De asemenea, ea a mai adăugat că este sceptică și cu referire la modul de evaluare a comisiei.

„Noi ca procurori am examinat foarte atent procedurile și interviurile comisiei de pre-vetting și eu personal, dar știu că și mulți alții, am întrebări cu referire la rezultate. Din punctul meu de vedere este greu de înțeles de ce unii au promovat și alții nu au promovat. Eu personal am întrebări dacă este o procedură care mereu va ajunge la rezultatul corect și atunci când nu ești sigur că așa o procedură o să ajungă la un rezultat obiectiv și corect, îți pui întrebarea dacă merită riscul”, punctează Veronica Dragalin.