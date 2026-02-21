Variola maimuței: simptome, tratament și prevenție

După ce Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a confirmat, acum două zile, înregistrarea unui caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) în R. Moldova, mai mulți cititori ZdG ne-au întrebat cum poate fi identificată la timp această infecție, care sunt simptomele și ce ar trebui să întreprindă neîntârzit, atunci când apr primele semne de boală.

ANSP informează că ultimele două cazuri de infecție cu acest virus, în R. Moldova, au fost înregistrate în anul 2022, ambele fiind de import. Totodată, conform datelor furnizate de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor – ECDC, în ultimii doi ani, cazuri de infecție cu MPXV au fost raportate în mai multe țări europene. În decembrie 2025 și ianuarie 2026, cazuri de boală au fost raportate în România și Cehia.

ANSP subliniază că virusul variolei maimuței este prezent în fauna sălbatică (la anumite mamifere mici) în mai multe țări din Africa Centrală și de Vest, în Europa fiind înregistrate doar cazuri de import.

Potrivit epidemiologilor, în mod obișnuit, variola maimuței nu se răspândește cu ușurință între persoane, fiind necesar un contact apropiat. Virusul pătrunde în organism prin pielea lezată, tract respirator, ochi, nas sau gură și prin contact cu fluide corporale infectate. Principalul mod în care poate fi transmis este prin contact fizic apropiat prelungit cu o persoană diagnosticată cu variola maimuței sau contact prelungit cu obiecte contaminate ale acesteia.

Care sunt manifestările clinice ale bolii?

Manifestările clinice ale bolii includ: simptome febrile generale (febră, cefalee, frisoane, slăbiciune, inflamarea ganglionilor limfatici), erupții cutanate și leziuni la nivelul mucoasei (la nivelul gurii, nasului, gâtului sau tractului digestiv), dureri musculare și de spate.

ANSP mai subliniază că, în prezent, există vaccin împotriva infecției. Acesta, însă, este recomandat doar în zonele cu transmitere activă.

Pentru reducerea riscului de infecție, ANSP recomandă respectarea măsurilor de igienă, evitarea contactului apropiat cu persoane suspecte sau confirmate, evitarea contactului cu animale sălbatice sau materiale contaminate în zonele cu circulație activă a MPXV și adresarea la medic în cazul apariției simptomelor sugestive.