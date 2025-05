Vara, între dor de ducă și dor de casă. Cum se pregătesc tinerii pentru sezonul estival?

Pentru unii tineri din R. Moldova, vara înseamnă relaxare, iar pentru alții – muncă și responsabilitate. Unii aleg să plece peste hotare pentru a lucra, alții preferă să rămână acasă. Fiecare decizie de acest fel vine cu provocări, emoții și speranțe. În fiecare an, unii tineri pleacă la munci sezoniere în țările UE sau în SUA, în timp ce alții își petrec vara muncind în localitățile de baștină sau implicându-se în diverse proiecte din simplul motiv că-și doresc să rămână lângă familie. Ce stă în spatele acestor alegeri?

Vasile are 20 de ani și se pregătește pentru o vară de muncă în Irlanda. Cu ambiție, zâmbet larg și o valiză deja pe jumătate făcută, el povestește despre experiența la care se așteaptă.

Pentru el, plecarea nu înseamnă doar bani, ci și experiență. Ca Vasile sunt mulți – unii aleg Italia, alții Germania sau Marea Britanie. Motivațiile variază: unii vor să-și ajute familia, alții – să-și plătească studiile, iar alții, pur și simplu, vor să „vadă lumea”.

Indiferent dacă aleg să plece ori să rămână, tinerii din R. Moldova tratează vara ca pe o oportunitate de creștere. Pentru unii e drum spre libertate, pentru alții – e momentul de a crește acasă. Fiecare cu visul său, fiecare cu dorul său.

De cealaltă parte, sunt și tineri care aleg să rămână în țară. Dar nu totul este ușor. „Este obositor. Muncești mult, te doare spatele, îți e dor de timpul liber”, mărturisește Adelina, o tânără de 20 de ani, studentă la Sociologie, care muncește la Aeroportul Internațional Chișinău. „Totuși, merită, pentru că te maturizezi mai repede decât credeai.”

Cătălina are 22 de ani, este studentă la Psihologie și spune că nu se grăbește să plece. Vara aceasta va munci într-o grădiniță din Chișinău.

Tot mai mulți tineri aleg această cale. Ei preferă să rămână aproape de familie, să se implice în proiecte locale ori să-și deschidă mici afaceri sezoniere. În orașele mai mici, mulți lucrează în agricultură sau în comerțul local.

Pe lângă cei care aleg să plece și cei care aleg să rămână, mai sunt și tineri care aleg să-și petreacă vara odihnindu-se.

,,Am avut mai multe locuri de muncă vara trecută și am simțit că am pierdut ceva mai prețios decât banii – timpul. Anul acesta mi-am promis că iau o pauză. Vreau să călătoresc prin țară, să citesc, să dorm fără alarmă și să petrec timp cu familia și prietenii. Nu vreau să ard etapele și să ajung epuizat la 25 de ani”, spune Victor, un tânăr de 20 de ani.