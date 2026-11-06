Vămuirea coletelor internaționale NU este blocată, avertizează Serviciul Vamal

Serviciul Vamal anunță că mesajul distribuit în spațiul public privind imposibilitatea vămuirii coletelor de la 150 până la 1000 de euro este falsă. Autoritățile declară că nu există carențe sau disfuncționalități ale sistemului care să blocheze vămuirea acestor colete.

Serviciul Vamal a fost sesizat de cetățeni despre un mesaj distribuit în grupuri de discuții și transmis clienților de către un prestator de servicii de transport și livrare a coletelor internaționale.

Mesajul invocă imposibilitatea vămuirii coletelor de 150–1000 de euro prin declarații H6, din cauza unei defecțiuni a sistemului informațional vamal.

„Funcționalitatea care va permite persoanelor fizice să depună de sine stătător declarația H6 este în proces de dezvoltare. Acest fapt însă nu blochează depunerea declarațiilor de către operatorii poștali, care le pot depune atât în nume propriu, cât și în numele persoanei fizice. Nu există carențe sau disfuncționalități ale sistemului care să blocheze vămuirea acestor colete”, scrie Serviciul Vamal.

Sursa: Serviciul Vamal

Începând cu 1 noiembrie, prin sistemul „ASYHUB” au fost procesate circa 800 de declarații H6 pentru coletele cu valoarea între 150 și 1000 de euro și a fost acordat liberul de vamă pentru 81 de mii de colete cu valoarea de până la 150 de euro, declarate prin declarații H7.

Potrivit Serviciului Vamal, aceste date confirmă funcționarea mecanismelor de declarare și vămuire a coletelor internaționale.