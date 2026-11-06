Analiză IDIS „Viitorul” Cumpărăturile online de peste hotare ale moldovenilor continuă să crească într-un ritm accelerat

Procurările online ale moldovenilor de pe platformele și magazinele din străinătate continuă să crească într-un ritm accelerat. În 2027 ar urma să ajungă la 20,1 miliarde de lei, de circa 13 ori mai mult față de 2015. Totodată, numărul tranzacțiilor online transfrontaliere este estimat să depășească 53 de milioane, în timp ce valoarea unei achiziții va continua să scadă. Datele au fost prezentate de către Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”.

Potrivit analizei, în trimestrul trei al anului 2026, procurările online de peste hotare au însumat 4,6 miliarde de lei, în creștere cu 11% sau cu 455 de milioane de lei față de aceeași perioadă a anului trecut, când valoarea acestora era de 4,1 miliarde de lei.

Potrivit expertului, creșterea comerțului online transfrontalier se reflectă și în numărul coletelor și pachetelor mici expediate în R. Moldova. În 2025, numărul acestora a ajuns la aproximativ 11,9 milioane, iar pentru 2027 este prognozată o creștere până la 15,9 milioane de colete.

„Deși comerțul electronic din R. Moldova înregistrează o evoluție pozitivă, acesta pierde teren în raport cu achizițiile efectuate de pe platformele străine. Potrivit estimărilor, ponderea comerțului online local în totalul achizițiilor online ale moldovenilor a crescut de la 6% în 2015 la 25% în 2023, însă în perioada 2025–2027 este estimată o scădere sub pragul de 20%. Aproximativ 80% dintre achizițiile online sunt achitate la curier, în numerar sau cu cardul bancar, și nu se regăsesc în statisticile oficiale ale comerțului online. Prin urmare, datele statistice reflectă doar o parte a volumului real al comerțului electronic din Moldova.

Extinderea comerțului online transfrontalier stimulează și sectorul serviciilor poștale. În 2025, veniturile operatorilor poștali au constituit 940,6 milioane de lei, față de 638,2 milioane de lei în 2024. Pentru 2026 este prognozată o creștere a veniturilor până la aproximativ 1,21 miliarde de lei. Comparativ cu 2016, când veniturile operatorilor poștali însumau circa 304 milioane de lei, nivelul prognozat pentru 2026 este de aproape patru ori mai mare. Analiza mai relevă că două treimi din creșterea veniturilor înregistrată în 2025 au fost generate de un singur operator poștal, cel mai nou intrat pe piață în anul 2019”, se arată în analiză.

Creșterea rapidă a procurărilor de peste hotare, comparativ cu evoluția mai lentă a exporturilor, contribuie la adâncirea deficitului comercial online al R. Moldova. Potrivit prognozelor, în 2027 importurile online vor ajunge la 20,1 miliarde de lei, în timp ce exporturile sunt estimate la aproximativ 4 miliarde de lei. Astfel, importurile vor fi de circa cinci ori mai mari decât exporturile, iar deficitul comercial online ar putea atinge 16,1 miliarde de lei. Prin comparație, în 2015 deficitul comercial online era de aproximativ 750 de milioane de lei. În intervalul analizat, importurile online au crescut de circa 13 ori, în timp ce exporturile au avansat de aproximativ cinci ori.

Potrivit analizei, datele evidențiază extinderea rapidă a comerțului electronic transfrontalier și schimbarea comportamentului de consum al populației, dar și dezechilibrul tot mai pronunțat dintre achizițiile efectuate de moldoveni din străinătate și vânzările online către piețele externe.