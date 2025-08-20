Va fi pace? Rezultatele discuțiilor lui Trump – Putin – Zelenski și liderii UE

În timpul întâlnirii din Alaska, pe 15 august, șeful F. Ruse, Vladimir Putin, și președintele SUA, Donald Trump, au convenit asupra unor „garanții de securitate fiabile” pentru Ucraina, inclusiv asupra unei protecții similare articolului 5 al NATO.

Despre acest lucru a anunțat reprezentantul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, în direct la CNN. „Am convenit asupra unor garanții de securitate fiabile, pe care le-aș numi drept o schimbare a regulilor de joc”, a declarat Witkoff.

Potrivit oficialului, este vorba despre protecția din partea SUA similară cu articolul 5 al Tratatului NATO. El a adăugat că Putin a fost, de asemenea, de acord cu o „consacrare legislativă” din partea Rusiei privind faptul că nu va ataca nicio altă regiune din Ucraina sau de oriunde din Europa în cadrul unui potențial acord de pace.

În plus, potrivit lui Witkoff, șeful F. Ruse „a făcut unele concesii” în ceea ce privește cinci regiuni ale Ucrainei. După cum scrie CNN, Witkoff nu a oferit detalii concrete, dar a menționat că Kremlinul ia acum în considerare „schimbul de teritorii” pe actualele linii ale frontului, și nu pe granițele administrative „cel puțin ale unora dintre cele cinci regiuni”.

Mai multe detalii despre întâlnirea lui Trump cu Putin

Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit pe 15 august în orașul Anchorage, Alaska, la baza militară americană Elmendorf – Richardson.

Întâlnirea lui Trump cu Putin în Alaska. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

Inițial, se anunțase că întrevederea liderilor Rusiei și SUA va avea loc tête-à-tête, cu participarea traducătorilor. Totuși, pe 15 august s-a aflat că negocierile vor avea loc în format „trei la trei”. Președintelui american i s-au alăturat secretarul de stat Marco Rubio și reprezentantul special Steve Witkoff. De partea rusă au participat ministrul de Externe Serghei Lavrov și consilierul prezidențial Iuri Ușakov.

Întâlnirea cu ușile închise în format „trei la trei” a durat aproape trei ore. Deși politicienii au descris discuțiile drept „constructive”, nu au fost anunțate anumite rezultate concrete.

Trump a apreciat întâlnirea cu „10 din 10”. Totodată, președintele SUA a spus că, deocamdată, se va abține de la introducerea unor sancțiuni suplimentare sau a altor „consecințe serioase” pentru Rusia pe care le promisese anterior.

Pe de altă parte, președintele american a afirmat că în cadrul negocierilor a fost de acord cu Putin că războiul din Ucraina se va încheia printr-un schimb de teritorii și anumite garanții de securitate din partea SUA, însă responsabilitatea pentru semnarea unui acord de încetare a focului a fost mutată pe umerii lui Volodimir Zelenski. „Cred că suntem destul de aproape de final. Și priviți, Ucraina trebuie să accepte asta”, a punctat Trump.

Liderii UE, despre întâlnirea lui Trump cu Putin

După întâlnirea cu Putin, Trump a purtat discuții cu președintele Ucrainei și cu liderii UE și NATO, anunțându-i despre rezultatele comunicării cu liderul rus.

Liderii Uniunii Europene au salutat eforturile președintelui SUA pentru soluționarea pașnică a războiului ruso-ucrainean, dar au subliniat că nu trebuie impuse niciun fel de restricții asupra Forțelor Armate ale Ucrainei sau asupra cooperării acesteia cu țări terțe, iar Rusia nu poate avea drept de veto asupra parcursului Ucrainei către UE și NATO.

„Înțelegem foarte clar că Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială. Salutăm declarația președintelui Trump potrivit căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate. Nu trebuie impuse restricții asupra Forțelor Armate ale Ucrainei sau asupra cooperării acesteia cu țări terțe. Rusia nu poate avea drept de veto asupra parcursului Ucrainei spre UE și NATO”, se arată în declarație.

Întâlnirea lui Trump cu Zelenski și liderii UE și NATO. Foto: Win McNamee/Getty Images

Liderii UE au mai subliniat că problemele teritoriale trebuie decise doar de către Ucraina, iar granițele internaționale nu pot fi schimbate prin forță.

„Atât timp cât în Ucraina continuă crimele, suntem pregătiți să menținem presiunea asupra Rusiei. Vom continua să consolidăm sancțiunile și măsurile economice mai ample pentru a pune presiune asupra economiei militare a Rusiei până când va fi atinsă o pace justă și de durată. Ucraina poate conta pe solidaritatea noastră fermă”, au menționat liderii UE în declarația lor.

Trump a confirmat disponibilitatea de a oferi garanții de securitate Ucrainei

În urma întâlnirii de la Casa Albă a președinților Ucrainei și SUA și a liderilor europeni, care s-a desfășurat pe data de 18 august, liderul ucrainean Volodimir Zelenski a menționat că tema principală de discuții a fost garanțiile de securitate ca bază pentru încheierea războiului.

Donald Trump și Volodimir Zelenski, la întâlnirea din 18 august 2025. Foto: Mandel Ngan/AFP/Getty Images

El a subliniat importanța unității dintre SUA și Europa în sprijinirea Ucrainei și în crearea unui sistem de securitate solid, care să protejeze nu doar țara, ci întregul continent.

Potrivit șefului Oficiului Președintelui Ucrainei, Andri Ermak, Donald Trump a declarat că dorește să pună capăt cât mai curând războiului, confirmându-și disponibilitatea de a lucra la acordarea unor garanții de securitate fiabile pentru Ucraina și menționând că părțile sunt pregătite să înceapă lucrul în acest sens chiar în următoarele zile.

În cadrul întrevederii liderilor europeni au fost discutate consolidarea capacității de apărare a Ucrainei, reconstrucția postbelică, perspectivele de aderare la UE, problema revenirii copiilor răpiți și eliberarea prizonierilor de război și civili, Ucraina insistând pe formula „toți pentru toți”.

Totodată, în timpul negocierilor, Donald Trump a declarat că „va organiza o întâlnire trilaterală cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin”.