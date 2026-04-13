UPDATE Șoferul automobilului a fost plasat în arest preventiv. Femeia lovită pe trecerea de pietoni pe bd. Grigore Vieru rămâne în stare „extrem de gravă”

UPDATE 15:38 Șoferul Xiaomi, în vârstă de 45 de ani, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată luni, 13 aprilie, de judecătorul de instrucție din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.

Știrea inițială, 13:45

Femeia de 35 de ani lovită de un automobil Xiaomi SU 7, în timp ce se deplasa regulamentar pe zebră, pe bulevardul Grigore Vieru din capitală, se află în continuare în stare extrem de gravă, a comunicat pentru ZdG ofițera de presă a Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău, Dorina Arsene.

Totodată, potrivit unor informații obținute de ZdG, imediat ce vor expira cele 72 de ore de reținere, procurorii vor solicita arest preventiv pe numele șoferului în vârstă de 45 de ani, care nu a acordat prioritate pietonilor și se deplasa pe banda destinată transportului public.

Accidentul s-a produs sâmbătă, 11 aprilie 2026. Potrivit unui comunicat al Poliției, oamenii legii au stabilit preliminar că un bărbat de 45 de ani, aflat la volanul unui Xiaomi, a tamponat o femeie de 35 de ani și pe fiica acesteia de 7 ani, care traversau strada regulamentar, pe trecerea pentru pietoni.

În urma impactului, victimele au fost preluate de un echipaj de asistență medicală și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat la alcool, rezultatul indicând că nu se afla în stare de ebrietate. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.