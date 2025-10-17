UPDATE Serviciile băncii afectate de probleme tehnice sunt disponibile din nou: „Deficiențele au fost remediate”

O bancă din R. Moldova a anunțat vineri seara, 17 octombrie, că se confruntă cu dificultăți tehnice care afectează funcționarea aplicației mobile, a rețelei de POS-terminale și a terminalelor de autoservire.

UPDATE 22:10 Reprezentanții băncii anunță că deficiențele au fost remediate.

„Toate aplicațiile și serviciile maib sunt disponibile. Ne cerem încă o dată scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere”, a scris instituția.

Anterior, într-un mesaj publicat pe Facebook, responsabilii au menționat posibila cauză a problemelor tehnice apărute.

„Disfuncționalitățile au fost generate de activarea unor sisteme de protecție care au influențat funcționarea rețelei maib”.

Știre inițială:

Potrivit unui anunț publicat de instituție, utilizatorii întâmpină întârzieri în recepționarea mesajelor SMS cu codurile OTP necesare pentru logare și confirmarea tranzacțiilor. De asemenea, serviciile de plată online și aplicația mobilă sunt indisponibile deocamdată.

„La momentul actual se înregistrează întârzieri în recepționarea mesajelor SMS cu OTP-urile de logare în aplicația maibank și confirmare a tranzacțiilor. Sugerăm utilizarea opțiunii biometrie pentru confirmarea tranzacțiilor. La fel, e-commerce și rețeaua de terminale de autoservire întâmpină unele deficiențe în disponibilitatea serviciilor”, potrivit anunțului făcut de bancă.

Reprezentanții băncii au precizat că echipele tehnice lucrează la remedierea defecțiunilor.