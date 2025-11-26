UPDATE Șapte blocuri de locuit au luat foc în Hong Kong, într-un complex cu 2000 de apartamente. Cel puțin 13 persoane au decedat. Mai mulți oameni sunt prinși la etajele superioare

Un incendiu de proporții a cuprins mai multe clădiri ale unui complex rezidențial din nordul Hong Kongului. Serviciile de urgență încă se luptau să stingă flăcările, scrie CNN. Mai multe persoane sunt blocate în interiorul clădirilor cuprinse de flăcări, potrivit informațiilor de la poliție.

UPDATE 17:11 Cel puțin 13 persoane au decedat după ce un incendiul care s-a răspândit la mai multe clădiri de apartamente înalte dintr-un complex rezidențial din Hong Kong. Șapte dintre cele opt clădiri din complex, sunt încă în flăcări, scrie CNN.

Conform sursei citate, pompierii încă nu pot ajunge la unii rezidenți blocați la etajele superioare, dar au promis că vor continua să încerce. Un oficial al pompierilor a declarat că a fost în contact cu unii dintre cei blocați și i-a încurajat să sigileze ușile și ferestrele.

Oficialii din Hong Kong i-au adus un omagiu pompierului care a murit astăzi în timpul operațiunii de stingere a focului. Secretarul pentru Securitate, Tang Ping-keung, a declarat că pompierul Ho Wai-ho a suferit răni în timp ce stingea incendiul.

„A fost dus de urgență la Spitalul Prințul de Wales pentru tratament, dar a cedat rănilor”, a spus Tang într-un comunicat.

„Îi aduc un omagiu solemn domnului Ho pentru vitejia și devotamentul său altruist față de datorie și exprim cele mai sincere condoleanțe familiei sale în numele Serviciului Public”, a declarat secretara pentru Serviciul Public, Ingrid Yeung.

Știrea inițială…

Două persoane rănite se află în stare critică, având arsuri grave, a precizat acesta. Unii membri ai serviciilor de pompieri au fost, de asemenea, răniți în timp ce încercau să stingă flăcările care au cuprins clădirile de 31 de etaje.

Pompierii au declarat pentru Reuters că nu au încă cifre privind numărul persoanelor care ar putea fi încă în interior.

Wang Fuk Court este un complex rezidențial format din opt blocuri, cu aproape 2000 de unități locative. Mai multe turnuri au schele de bambus la exterior. Hong Kong este unul dintre ultimele locuri din lume unde bambusul este încă utilizat pe scară largă pentru schele în construcții, scrie sursa citată.

Departamentul Transporturilor din Hong Kong a declarat că, din cauza incendiului, o secțiune întreagă a drumului Tai Po, una dintre cele două autostrăzi principale din Hong Kong, a fost închisă, iar autobuzele sunt deviate.