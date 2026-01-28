UPDATE Rețelele electrice de distribuție continuă să fie sever afectate de condițiile meteo: „Sunt înregistrate întreruperi în alimentarea cu energie electrică în 19 de localități”

UPDATE 17:20 Rețelele electrice de distribuție continuă să fie sever afectate de condițiile meteorologice nefavorabile, în special de depunerile masive de chiciură pe liniile electrice aeriene, care generează în mod constant avarii suplimentare, anunță Premier Energy Distribution.

„La ora 17:00, erau înregistrate întreruperi în alimentarea cu energie electrică în 19 de localități, preponderent din raioanele Orhei și Criuleni, ca urmare a apariției unor noi defecțiuni pe rețelele electrice aeriene de medie și joasă tensiune. Depunerile semnificative de chiciură au condus la suprasolicitarea mecanică a conductoarelor, la deteriorări și prăbușiri de piloni, precum și la rupturi de conductoare, inclusiv pe tronsoane anterior afectate”, a scris Premier.

Totodată, echipele de intervenție operativă muncesc în regim continuu pentru identificarea și delimitarea sectoarelor avariate.

„Pentru protejarea populației și prevenirea accidentelor, sunt efectuate deconectări controlate ale punctelor afectate, până la înlăturarea completă a defecțiunilor și repunerea rețelelor în condiții de siguranță. Face apel ferm către populație să manifeste maximă prudență, în special în timpul deplasărilor prin localități unde furnizare energiei electrice este întreruptă avariat”, a mai adăugat compania.

Știrea inițială…

Intervențiile pentru restabilirea alimentării cu energie electrică a consumatorilor afectați de condițiile meteorologice severe încă continuă, anunță miercuri, 28 ianuarie, Premier Energy Distribution. Potrivit comunicatului, desfășurarea lucrărilor este îngreunată de depunerile masive de chiciură pe conductoarele liniilor electrice aeriene, care în unele zone ating grosimi de 5-8 cm și au provocat avarii, precum doborârea pilonilor și deteriorarea izolatoarelor.

Conform situației operative la ora 9:00, alimentarea cu energie electrică este întreruptă parțial în 11 localități din raioanele Criuleni, Orhei, Anenii Noi și Taraclia.

„Echipele noastre de intervenție sunt mobilizate în teren și depun eforturi susținute pentru remedierea defecțiunilor și restabilirea serviciului în cel mai scurt timp posibil, în condiții de maximă siguranță. Rugăm consumatorii să manifeste în continuare răbdare și înțelegere față de această situație extrem de complicată”, a îndemnat compania.

Totodată, Premier Energy solicită informarea imediată a operatorului de distribuție la numărul 022 43 11 11 în cazul în care sunt observate conductoare electrice rupte sau care atârnă accidental la sol.

Recomandările companiei pentru cetățeni: