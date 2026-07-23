UPDATE Copilul de 9 ani din Ungheni, care a dispărut după ce a mers la scăldat, a fost găsit decedat

UPDATE 23 iulie, 10:40 Corpul neînsuflețit al copilului de 9 ani, dat dispărut, a fost depistat la aproximativ 3 km de la locul unde a intrat în apă să se scalde. Despre acest fapt a anunțat Poliția în dimineața zilei de 23 iulie.

Știrea inițială…

Un copil de nouă ani din Ungheni a dispărut marți, 22 iulie. Polițiștii din Ungheni, în comun cu subdiviziunile specializate, desfășoarǎ acțiuni de căutare a acestuia, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Sesizarea a fost recepționată prin intermediul Serviciului Unic 112, după ce minorul a plecat de acasă cu trotineta și nu a mai revenit.

În cadrul măsurilor întreprinse, polițiștii au verificat toate locațiile și au discutat cu localnicii.

În urma investigațiilor s-a constatat că minorul împreună cu alți copii au plecat la râul Prut.

„Preliminar s-a stabilit că minorii au intrat în apă pentru a se scălda, iar la un moment dat copilul ar fi fost luat de curenții puternici ai râului și a dispărut din câmpul vizual. Bunurile personale ale băiatului, lăsate înainte să intre în apă, au fost găsite de oamenii legii”, a precizat instituția.

Poliția și subdiviziunile specializate continuă acțiunile de căutare.