Uniunea Scriitorilor din R. Moldova a fost decorată cu Ordinul „Meritul Cultural” de către Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 22 octombrie 2025, decretul de decorare Asociației Obștești „Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova”. Asociația împlinește în acest an 105 luni de la fondare.

Anunțul a fost făcut printr-un comunicat al Președinției din România.

„Cu prilejul aniversării a 105 ani de la fondarea Societății scriitorilor români din Basarabia, predecesoare a Uniunii scriitorilor din Republica Moldova, în semn de înaltă apreciere pentru eforturile deosebite în promovarea culturii române, pentru contribuțiile avute în domeniile creației, criticii și istoriei literare, precum și pentru promovarea literaturii române în Republica Moldova, Președintele Nicușor Dan a conferit Ordinul «Meritul Cultural» în grad de Cavaler, Categoria A – «Literatura», Asociației Obștești «Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova», se arată în comunicatul administrației prezidențiale din România.

Societatea scriitorilor români din Basarabia, predecesoare a Uniunii scriitorilor din R. Moldova, este o asociație obștească a scriitorilor din țara noastră, care fost fondată în 1920 și își continuă activitatea până în prezent.