Un tânăr, trimis în judecată pentru escrocherie după ce ar fi avut rolul de curier în cadrul unui grup criminal organizat

Un tânăr în vârstă de 20 de ani, învinuit de escrocherie săvârșită în cadrul unui grup criminal organizat, a fost trimis în judecată pentru escrocherie, comunică Procuratura Generală (PG). Acesta ar fi avut rolul de curier, fiind responsabil de preluarea banilor de la victime și transmiterea acestora altor participanți la infracțiune, se arată în comunicat.

Conform învinuirii, la 25 mai 2026, membrii grupului au contactat telefonic un bărbat din orașul Fălești, prezentându-se drept angajați ai unei companii de telefonie mobilă. Sub pretextul verificării serviciilor prestate și al păstrării numărului de telefon, aceștia l-au determinat să le comunice un cod primit prin SMS.

„Ulterior, un alt participant la infracțiune s-a dat drept reprezentant al unei instituții de stat responsabile de prevenirea și combaterea spălării banilor și i-a comunicat victimei că, folosind codul transmis, persoane necunoscute ar fi contractat în mod fraudulos credite pe numele său, de la două bănci, în valoare totală de aproximativ 120 000 de lei.

Sub pretextul anulării acestor credite, bărbatul a fost convins să contracteze personal un împrumut bancar, fiind asigurat că astfel situația va fi remediată. Astfel, la 26 mai 2026, acesta a obținut un credit în valoare de 90 000 de lei de la o instituție bancară din orașul Fălești.

În aceeași zi, învinuitul s-a deplasat la adresa indicată de victimă, unde a primit suma de 90 000 de lei, după care a părăsit locul întâlnirii și a transmis banii în interesul grupului criminal organizat”, potrivit PG.

În cadrul urmăririi penale, învinuitul și-a recunoscut vina și a declarat că regretă cele comise. Acesta a mai fost urmărit penal anterior pentru o faptă de escrocherie, fiind condamnat la închisoare cu suspendare și amendă.

Urmărirea penală în privința celorlalte persoane implicate în schemă continuă într-o cauză penală separată, acestea fiind în curs de identificare.