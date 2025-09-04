Un tânăr, observat de polițiști că avea un comportament suspect, a predat binevol 9 kilograme de droguri, în valoare de 6 milioane de lei

Patru persoane – trei bărbați cu vârste de 22, 49 și 56 de ani, cetățeni străini, și o femeie de 55 de ani – au fost reținute de polițiști pentru 72 de ore, fiind suspectate de păstrarea și comercializarea substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari pe teritoriul Chișinăului, anunță joi, 4 septembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

În dimineața zilei de 3 septembrie, oamenii legii, în timpul patrulării în sectorul Botanica, au observat un tânăr de 22 de ani cu un comportament suspect.

În timpul verificǎrilor, acesta a predat benevol opt pachete a câte un kilogram fiecare, cu droguri de tip PVP (sare), în valoare de 6 milioane de lei.

„În cadrul cercetărilor, polițiștii Inspectoratului de la Botanica au stabilit că drogurile i-au fost transmise anterior de către o femeie de 55 de ani, camuflate într-un colet cu piese auto transmis din afara țării. Urmare a acțiunilor procesuale, oamenii legii au identificat și reținut alți doi cetățeni străini, implicați în organizarea și transportarea substanțelor narcotice”, a precizat IGP.

În urma perchezițiilor efectuate la domicilii, oficii și automobile, polițiștii au depistat și ridicat: mijloace bănești în sumă de 11 mii de dolari, cântare electronice de înaltǎ precizie, purtători de informații, înscrisuri de ciornă.

Astfel, dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 15 ani de închisoare.