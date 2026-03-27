Un tânăr de 21 de ani și iubita lui de 20 de ani riscă până 15 ani de închisoare pentru contrabandă de droguri în proporții deosebit de mari

Un tânăr de 21 de ani din Chișinău și concubina acestuia de 20 de ani, originară din Orhei au fost reținuți pentru că sunt suspectați de comercializarea și distribuirea drogurilor în proporții deosebit de mari prin intermediul aplicației Telegram, anunță vineri, 27 martie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit unui comunicat, pe 17 martie, în timpul unei operațiuni de reținere desfășurate la intrarea în comuna Stăuceni, suspecții, aflați într-o Toyota, au ignorat somațiile legale ale polițiștilor. Mai mult, aceștia au tamponat intenționat un automobil de serviciu de model Dacia Logan, după care au fugit de la fața locului.

În timpul urmăririi, suspecții au aruncat din automobil pachete cu droguri, încercând să scape de probe. Aceștia se deplasau cu viteză excesivă, punând în pericol ceilalți participanți la trafic.

„Intervenția promptă a forțelor de ordine a dus la reținerea acestora în extravilanul comunei Stăuceni, după ce au abandonat mașina și au încercat să se ascundă. În urma verificării zonei, polițiștii au depistat două pachete cu o greutate totală de aproximativ 3 kg, care conțineau droguri sintetice de tip Alfa-PVP și mefedronă. De asemenea, în urma perchezițiilor la domiciliul acestora, au fost ridicate pastile ecstasy, hașiș, marijuana, un cântar electronic de înaltă precizie și pachețele de tip zip-lock pentru ambalarea substanțelor narcotice”, a precizat IGP.

Valoarea estimativă a drogurilor pe piața neagră se ridică la circa 1 850 000 de lei.

Suspecții au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile și riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 15 ani. Totodată, urmează a fi inițiat un dosar penal pentru huliganism, în legătură cu acțiunile comise în timpul tentativei de eschivare.