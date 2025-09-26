Un primar din raionul Dubăsari, ales din partea unui partid „pro-european”, ar chema localnicii să participe la un protest de „Ziua Tăcerii”

Inspectoratul de Poliție Dubăsari a fost sesizat despre faptul că primarul unei localitǎți din raion ar fi lansat, pe un grup din aplicația mobilǎ „Telegram”, un apel către localnici și susținători de a participa la un protest planificat pentru sămbătă, 27 septembrie, ora 12:00, în preajma bisericii din localitate.

Potrivit surselor ZdG, este vorba de primarul comunei Corjova, Andrei Sârbu, din partea Partidul Politic Mișcarea Respect Moldova (PPMRM).

Conform mesajului distribuit, participanții ar urma să vină însoțiți de prieteni și rude, să dețină pancarte cu diverse mesaje și să asigure prezența reprezentanților mass-media.

„Atenția oamenilor legii a fost atrasă de informația potrivit căreia în respectivul grup de planificare a protestelor este și unul dintre organizatorii proetstelor plătite, organizate anterior la Chișinău”, precizează Inspectoraul General al Poliției (IGP).

IGP menționază că monitorizează cu atenție situația și desfășoară în continuare acțiuni de verificare și documentare a circumstanțelor.

Agitația electorală este strict interzisă în ziua alegerilor şi cea precedentă lor, numită și „Ziua tăcerii”.

Duminică, 28 septembrie 2025, cetățenii R. Moldova votează pentru alegerea celor 101 deputați ai Parlamentului (legislatura a XII-a), unicul organ legislativ și reprezentantul suprem al poporului.