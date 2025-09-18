Un președinte de raion din partea PSRM, depistat la volanul mașinii în stare de ebrietate: „Eprubeta era unsă cu spirt”

Iurie Plopa, președintele raionului Ocnița, din partea Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), a fost depistat la volan fiind în stare de ebrietate, spun sursele Ziarului de Gardă. Șefa departamentului de comunicare al Inspectoratul General al Poliției (IGP), Diana Fetco, a confirmat informațiile. Totuși, președintele de raion neagă acuzațiile și spune că va contesta decizia poliției.

Potrivit sursei ZdG, testarea cu aparatul Drager a arătat o concentrație de 0,33 mg/l alcool în aerul expirat. Mai mult, mașina la volanul căreia se afla Plopa era a consiliului raional.

De cealaltă partea, Iurie Plopa susține că el nu a consumat alcool înainte de a se urca la volan. Potrivit lui, el avea tensiunea ridicată și a luat tratament înainte de a se urca la volan.

„Am venit în parcare, nu mă simțeam prea bine, am luat Corvalol și două pastile, am sunat șoferul, că trăiește undeva la 50 de metri de la parcarea consiliului raional și am zis că decât să vină el jos, ies la cărare. M-am urcat în mașină de la parcare, am mers vreo 30 de metri și vin două mașini de poliție. (…) Am văzut că este o provocare“, afirmă Plopa.

În plus, acesta susține că procedura de testare nu ar fi avut loc corect.

„Eprubeta era unsă cu spirt. Eu le-am făcut observație, este video. O să apară cândva, mai târziu, că trebuie să fie judecata, nu am cum să le public. O să apară, că eu îl întreb: „Dar de ce e desfăcută eprubeta și miroase a spirt?”. La care el îmi răspunde: „Eu am scăpat-o jos”. (…) Mă simțeam foarte rău, dar el (polițistul, n.r.) în loc de „Corvalol” a auzit miros de „alcool”. Corvalol și alcool, mirosuri diferite”, afirmă Iurie Plopa. Ulterior, potrivit lui Plopa, el a efectuat analiza de sânge și a mai efectuat testul Drager de două ori. „Au arătat cu totul alte rezultate, foarte mici rezultate. (…) Am stat în spital, a scăzut de la 0,33 la 0,14. Am mai stat o oră, a scăzut la 0”, spune el.

Deși a afirmat că este vorba despre o provocare, Plopa nu a vrut să spună din partea cui.

Iurie Plopa și-a început cariera în perioada 1990–1993, activând în cadrul Ministerului de Interne al Republicii Moldova. Ulterior, între anii 1994–2000, Iurie Plopa a fost conducător al sectorului pomicol în cadrul S.R.L. „Dnestrovschi”.

Din anul 2001 până în 2019, a activat ca agent economic agricol, conducând S.R.L. „Nord-Expofruct”.

Pe 11 noiembrie 2019, Iurie Plopa a fost ales în funcția de președinte al raionului Ocnița, exercitând acest mandat până la 27 noiembrie 2023. A fost reales în aceeași funcție la 27 noiembrie 2023.

Potrivit unei investigații de la Cu Sens, Iurie Plopa se află pe locul doi în topul celor mai bogați președinți pentru 2024. cu o avere de 5,2 milioane de lei.