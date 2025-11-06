Un operator economic urmează să achite 3,877 milioane lei la bugetul de stat după un control al Serviciului Vamal

Un operator economic urmează să achite 3,877 milioane lei la bugetul de stat, în urma unei decizii de regularizare emise de Serviciul Vamal.

Conform comunicatului de presă emis de Serviciul Vamal, controlul a fost realizat în baza analizei de risc și a vizat verificarea corectitudinii declarării valorii în vamă pentru mărfurile importate. În cadrul verificărilor, au fost identificate plăți aferente tranzacțiilor comerciale în sumă de 15,835 milioane lei, confirmate în documentele contabile ale operatorului economic, care fac parte din elementele valorii în vamă, însă nu au fost reflectate la momentul declarării importurilor.

Sursa citată scrie că neindicarea acestor sume în valoarea în vamă conduce la diminuarea bazei de impozitare și, implicit, la necalcularea integrală a taxelor vamale și a TVA datorate bugetului de stat.

Ca urmare a ajustării valorii în vamă, Serviciul Vamal a emis o decizie de regularizare în sumă de 3,877 milioane lei, reprezentând drepturi de import recalculate.