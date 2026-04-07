Un moldovean de 21 de ani a murit electrocutat, în Franța, în timp ce instala panouri solare

Un muncitor moldovean în vârstă de 21 de ani a murit în Franța într-un accident de muncă după ce a fost lovit de un curent electric de 20 000 de volți pe un șantier de construcții fotovoltaice, scrie presa franceză. Potrivit informațiilor, a fost demarată o anchetă.

Accident de muncă a avut loc sâmbătă după-amiază, 4 aprilie, în jurul orei 15:30, în comuna Montmoreau din Charente, Franța. Tânărul instala panouri solare pe acoperișul unui șopron agricol când a adus o tijă metalică aproape de o linie electrică, când a fost lovit de un curent de 20 de mii de volți.

Conform presei din Franța, în ciuda eforturilor de resuscitare ale pompierilor, tânărul a murit.

Operațiunea de salvare a fost deosebit de complicată. Pompierii, specialiști în medii periculoase, au trebuit să acceseze acoperișul metalic, unde s-a acordat primul ajutor.

De asemenea, a fost necesar să se solicite întreruperea curentului electric la linia de medie tensiune de la Enedis (compania de distribuție a energiei electrice). În cele din urmă, victima decedată a trebuit să fie coborâtă .

Trupul muncitorului decedat a fost trimis la institutul de medicină legală din Poitiers pentru a confirma cauza morții. Ancheta trebuie să stabilească, de asemenea, dacă tija metalică a atins efectiv linia electrică sau dacă doar s-a apropiat de aceasta.

Tânărul era angajat de o firmă de subcontractare pentru o afacere din regiunea Lyon.

Conform Asociației Franceze de Prevenire în Industria Construcțiilor (BTP ), accidentele electrice reprezintă o proporție foarte mică din totalul accidentelor de muncă: aproximativ 0,1% până la 0,2% din cazuri.

Totodată, potrivit Institutului Național de Cercetare și Securitate din Franța (INRS), în Franța se înregistrează mai puțin de zece decese prin electrocutare în fiecare an.