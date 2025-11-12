Un membru al unei grupări specializate în comercializarea substanțelor interzise a fost reținut în timp ce ambala droguri

Activitatea infracțională a unui membru important al unei grupări specializate în comercializarea drogurilor pe teritoriul R. Moldova a fost destructurată de Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații (INI), anunță miercuri, 12 noiembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit informațiilor, în urma măsurilor speciale de investigație s-a stabilit că suspectul, un bărbat de 59 de ani, originar din raionul Cantemir și temporar domiciliat la concubina sa în raionul Anenii Noi, s-a alăturat unei grupări criminală specializată în contrabandă și trafic ilicit de droguri.

Totodată, IGP precizează că acesta fusese anterior condamnat pentru comiterea unor infracțiuni grave.

„Bărbatul organiza păstrarea și reambalarea drogurilor în doze mai mici la domiciliul concubinei sale. Ulterior, la indicația liderului grupării, drogurile erau transmise persoanelor de încredere pentru distribuire pe teritoriul țării.



Grație acțiunilor operative, suspectul a fost reținut în flagrant, chiar în momentul în care ambala drogurile în locuința concubinei sale din raionul Anenii Noi. În urma perchezițiilor, oamenii legii au depistat și ridicat mai multe pachețele cu droguri de tip marijuana și amfetamină, un cântar de înaltă precizie și telefoane folosite la săvârșirea infracțiunii”, a informat IGP.

Conform Inspectoratului, valoarea totală a drogurilor ridicate, pe piața neagră depășește 450 de mii de lei.