Un marș al păcii în susținerea Ucrainei, desfășurat la Comrat. „Nu războiului!”

La Comrat a avut loc o manifestație de susținere a Ucrainei, duminică, 1 martie. „Marșul Păcii” a fost organizat de un grup de persoane în centrul orașului. Oamenii au ținut discursuri în limba găgăuză și au afișat pancarte în limba cu mesajele: „Nu războiului!”, „Pace”, „Să se termine războiul!”.

Manifestanții au fluturat drapele ale Ucrainei. Evenimentul a fost transmis live de jurnalista Elena Celak.

„În Găgăuzia până acum este multă dezinformare, oameni care nu înțeleg ce se întâmplă, nu numesc războiul – război, doar zic că acesta nu este războiul nostru și nu ne privește. Este de mirat că oamenii care îndeamnă la pace sunt considerați ca oamenii care provoacă agresiune în societate. Cât timp a trecut și oamenii nu se pot decide cu poziția lor, trebuie mai mult să vorbim despre asta”, a declarat Elena Celak pentru TV8.