Un distribuitor de servicii audiovizuale, care a retransmis emisiuni cu elemente ce justificau invazia rusă pe teritoriul Ucrainei, pierde în prima instanță

Judecătoria Chișinău a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată depusă de distribuitorul de servicii media „TV-BOX” SRL împotriva Consiliului Audiovizualului (CA), privind anularea unei decizii a autorității de reglementare din septembrie 2023. Atunci, distribuitorul a fost amendat cu 40 000 de lei, ca urmare a retransmisiunii serviciului media audiovizual (SMA) de televiziune „Союз”, potrivit unui comunicat al CA.

Hotărârea instanței a fost pronunțată pe 21 octombrie curent.

În data 21 iulie 2023, a fost dispusă inițierea unui control privind respectarea articolului ce prevede Protejarea spațiului audiovizual național, referitor la retransmisiunea SMA de televiziune „Союз”. Verificările au fost efectuate la cinci cei mai mari distribuitori din R. Moldova.

Ca urmare a verificărilor, CA a amendat 4 dintre aceștia cu câte 40 000 de lei fiecare, printre care și „TV-BOX” SRL, întrucât controlul a relevat că la data de 31 iulie 2023 și 23 august 2023 distribuitorul a retransmis SMA de televiziune „Союз”.

„La data de 23 august 2023 (…) a retransmis SMA de televiziune „Союз”, care a difuzat programul audiovizual „Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным”. Invitatul programului a fost Dmitrii Șurâghin, care a interpretat la chitară 3 piese cu titlurile: „Pодина одна” , „Русcкий воин” și „Россия начиналась не с меча” (Patria este una,„ Soldatul rus”, „Rusia nu a început cu sabia”, din rusă, n.r.). În cadrul programului audiovizual, preotul Anatolie Perșin a precizat că regretă faptul că astfel de piese nu sunt interpretate pe marele scene, deoarece ele trebuie să sensibilizeze populația, în special tinerii. De asemenea, invitatul a emis concluzii prin care s-a constatat că promovează conceptul precum că doar oamenii fără creier și fără credință pot deveni victime ale dezinformării privind evenimentele legate de războiul din Ucraina. Preotul Anatolie Perșin a susținut poziția interlocutorului său și s-a arătat indignat de faptul că tinerii s-au speriat de mobilizare și nu vor să înțeleagă că dragostea pentru patrie este sacrificiu de sine”, se precizează în comunicatul PA.

Mai mult, prin declarațiile exprimate în cadrul programului în discuție, preotul și-a manifestat susținerea față de militarii ruși, precizând că în acest mod ei își apăra țară. Prin comportamentul său, preotul a justificat războiul, inclusiv, cel mai grav, moartea pentru război. Drept urmare, în conținutul programului audiovizual „Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным”, au fost atestate elemente care justificau invazia armatei rusești pe teritoriul Ucrainei.

Într-un alt program difuzat în zilele sus menționate s-a regăsit un subiect despre susținerea militarilor ruși de către slujitorii bisericești, precum și de către oamenii de rând, prin oferirea ajutoarelor și prin oficierea rugăciunilor în speranța că aceștia vor învinge în războiul din Ucraina.

Conform articolului 17 alin. (4) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, „în vederea protejării spațiului audiovizual național și asigurării securității informaționale: a) furnizorii de servicii media nu vor difuza, iar distribuitorii de servicii media nu vor retransmite programe audiovizuale de televiziune și de radio cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic care au fost produse în alte state decât statele membre ale Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii, Canada și statele care au ratificat Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră, cu excepția filmelor și a emisiunilor de divertisment care nu au un conținut militarist.”