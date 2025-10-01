Un cutremur cu magnitudinea 6,9 a lovit centrul Filipinelor. Autoritățile au confirmat cel puțin 69 de decese și aproximativ 150 de răniți

Un cutremur cu magnitudinea 6,9 a lovit marți, 30 septembrie, seara centrul Filipinelor, în largul orașului Bogo, la nord de insula Cebu. Autoritățile au confirmat cel puțin 69 de decese și aproximativ 150 de răniți, iar bilanțul este în continuă actualizare. De altfel, Bogo a înregistrat până acum cele mai multe victime – 19 morți și 119 răniți, scrie Reuters.

Seismul, produs la ora locală 22.00, a dus la prăbușirea unor clădiri precum blocuri, școli, biserici, cluburi de noapte, unde au murit mai multe persoane. Numeroase drumuri au fost avariate, iar rețelele electrice din Cebu și din insulele învecinate au căzut temporar. Spitalele au fost rapid copleșite de numărul mare de victime, conform autorităților.

Powerful #earthquake in the Cenu province of Phillipines has caused massive loss. About a hundred have died. #EarthquakePH pic.twitter.com/YUtn5UTCoS — Logiclub (@logiclub_in) October 1, 2025

Mai mulți miniștri au fost trimiși la fața locului pentru a coordona operațiunile de salvare și distribuirea de alimente și apă. În San Remigio, una dintre localitățile cele mai afectate, a fost declarată stare de calamitate. Autoritățile au suspendat cursurile în școli și activitatea instituțiilor publice.

Seismul, produs la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, a fost urmat de mai multe replici, cea mai puternică având magnitudinea 6. Autoritățile au precizat că nu există risc de tsunami.

Filipine se află în așa-numitul „Inel de Foc al Pacificului”, o zonă cu activitate seismică și vulcanică intensă, scrie sursa citată.