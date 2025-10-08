Un cuplu din Rusia a fost amendat cu 60 de mii de ruble pentru că au interpretat acasă cântece în limba ucraineană. Bărbatul a fost obligat să își ceară scuze și să cânte imnul Rusiei

Tribunalul Districtual Slavianski din regiunea Krasnodar a Rusiei i-a amendat pe Anton și Svetlana Petrenko cu 60 de mii de ruble (circa 12300 de lei, n. red.) pentru că au cântat piese ucrainene, scrie Novaya Gazeta Europa.

Ambii au fost găsiți vinovați de contravenția administrativă de „discreditare” a armatei ruse. Fiecare soț a fost amendat cu 30 de mii de ruble.

Potrivit sursei citate, cuplul a fost acuzat pentru că, pe 8 august, au cântat cu voce tare cântece în limba ucraineană la petrecerea de ziua Svetlanei, în casa lor. O înregistrare video a petrecerii a apărut ulterior pe rețelele de socializare – potrivit instanței, a fost postată „într-un mesaj de status pe o aplicație de mesagerie”. Judecând după înregistrare, cuplul a interpretat, printre altele, piesa „Suntem oamenii eșecului” a proiectului SISTER MIX, scrie Novaya Gazeta Europa.

La scurt timp după interpretarea cântecelor în limba ucraineană, Anton Petrenko a înregistrat un video în care își cere scuze. „Susțin poporul rus care ne apără țara. Și pe oricine se opun Rusiei – moarte tuturor acestor homosexuali. Rusia e puternică!”, a declarat bărbatul, ținând în mână o icoană.

Mai târziu, pe 10 august, Anton Petrenko a fost reținut și forțat să-și ceară din nou scuze în fața camerelor de filmat și să cânte imnul Rusiei.

Pe 11 august, bărbatul a fost, de asemenea, amendat cu 1000 de ruble pentru huliganism mărunt în ziua arestării sale, ar fi „folosit un limbaj obscen, a insultat trecătorii, a fluturat brațele și a încercat să se bată”, scrie sursa citată.