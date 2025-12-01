Un bărbat implicat în trafic de droguri a fost reținut. În rezervorul de gaz al transportului au fost depistate 20 de kg de droguri sintetice în valoare de peste 14 milioane de lei

Un cetățean ucrainean, în vârstă de 63 de ani, implicat în traficul de droguri sintetice de mare risc prin intermediul aplicației mobile Telegram, a fost reținut de Ofițerii Direcției Antidrog a INI, iar activitatea infracțională este documentată în comun cu procurorii municipiului Chișinău – oficiul Botanica, se arată într-un comunicat de presă.

Investigațiile au arătat că suspectul acționa în favoarea unei organizații criminale cu ramificații în mai multe state europene, având rolul de a prelua drogurile din Uniunea Europeană și a le transporta prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova. Drogurile, câte 1 kg, erau depozitate în ascunzișuri, pentru a fi ulterior distribuite dealerilor locali, scrie Poliția.

Totodată, au mai adăugat că suspectul traversa frontiera întotdeauna la volanul unui Chevrolet, modificat special pentru a camufla drogurile.

Potrivit comunicatului, la data de 28 noiembrie, bărbatul a intrat în Republica Moldova prin punctul de trecere Sculeni. Imediat după trecerea frontierei, mașina a fost monitorizată de ofițerii INI până în Chișinău, unde, cu suportul angajaților INSP și Inspectoratului de Poliție Botanica, a fost stopată și percheziționată.

În urma percheziției, în rezervorul de gaz adaptat pentru transportul drogurilor, au fost descoperite și ridicate peste 20 kg de droguri sintetice de tip PVP (sare), mefedronǎ, MDMA, cocaină și comprimate Ecstasy, ambalate în 21 de pachete.

Conform Poliției, valoarea drogurilor, pe piața neagră, depășește 14 milioane de lei, iar automobilul a fost ridicat în vederea confiscării. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar procurorul a înainat demersurile necesare pentru arestarea preventivă. Pe numele bărbatului au fost inițiate două cauze penale pentru contrabandă și circulație ilegală a drogurilor, fapte pedepsite cu închisoare de la 10 la 15 ani, se arată în comunicat.

Poliția anunță că cercetările continuă pentru stabilirea circumstanțelor și persoanelor implicate.