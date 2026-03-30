Un bărbat de 79 de ani din Bălți a dispărut. Oamenii legii cer ajutorul cetățenilor

Oamenii legii caută un bărbat de 79 de ani din Bălți care pe 22 martie, în jurul orei 18:00, a plecat de la domiciliu într-o direcție necunoscută și până în prezent nu a revenit, anunță luni, 30 martie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Înălțimea acestuia este de 1,68 m și corpolență medie. În momentul plecării era îmbrăcat în geacă neagră, pantaloni negri, chipiu negru și încălțat cu pantofi cafenii.

„Atenție: bărbatul are probleme de vedere, ceea ce îi poate îngreuna deplasarea și orientarea”, a precizat IGP.

Dacă dețineți informații care ar putea ajuta la localizarea acestuia, sunteți rugați să anunțați imediat Poliția la numerele: 069116501 sau 068976000.