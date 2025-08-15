Un bărbat de 71 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omorul concubinei sale cu o deosebită cruzime

Un bărbat de 71 de ani a fost condamnat pentru omorul concubinei sale comis cu o deosebită cruzime, a anunțat într-un comunicat, vineri, 15 august, Procuratura Generală (PG).

Astfel, potrivit sentinței, bărbatul a fost recunoscut vinovat, cu stabilirea unei pedepse de închisoare pe un termen de 20 de ani, cu executare în penitenciar de tip închis. Totuși, sentința nu este definitivă și poate fi contestată cu apel.

„În cadrul urmăririi penale, procurorii au înaintat învinuirea pe faptul că, în decembrie 2024, aflându-se în apartamentul din sectorul Centru al municipiului Chișinău, unde locuia împreună cu victima, inculpatul, animat de gelozie, i-a aplicat acesteia multiple lovituri cu un topor în zona capului și a toracelui, provocându-i decesul”, a precizat PG.

Potrivit raportului de expertiză, moartea femeii de 81 de ani a survenit în urma plăgilor despicate și penetrante ale capului, hemoragiilor și altor leziuni.

Potrivit PG, bărbatul și-a recunoscut vinovăția, declarând că a recurs la acest gest după ce ar fi văzut, în noaptea crimei, un bărbat ieșind din apartament, în timp ce el se întorcea de la serviciu.