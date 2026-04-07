Un bărbat de 42 de ani, care a încercat să violeze o femeie de 85 de ani, a fost condamnat la 11 ani după gratii

Un bărbat de 42 de ani din nordul țării a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru tentativă de viol a unei femei de 85 de ani, a anunțat marți, 7 aprilie, Procuratura Generală (PG).

În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, în dimineața zilei de 12 octombrie 2025, victima l-a cunoscut pe inculpat în piața locală, unde acesta oferea servicii de tăiere a lemnelor. Femeia i-a spus că are nevoie de un muncitor, iar acesta a mers în aceeași zi la domiciliul ei, unde, în prezența altor rude, a efectuat lucrările.

După finalizarea acestora, inculpatul a părăsit gospodăria, iar la scurt timp au plecat și rudele victimei.

Ulterior, după ora 20:00, când femeia se afla deja la culcare, inculpatul a revenit la domiciliul acesteia și a intrat în locuință.

„Deși victima i-a cerut să plece, acesta a recurs la violență în scop de a o viola, lovind-o cu un ciocan în zona capului și amenințând-o cu moartea în caz de nesupunere. Opunând rezistență, femeia a reușit să fugă la vecini, fiind alertate poliția și ambulanța”, a precizat PG.

Victima a suferit comoție cerebrală, echimoze și alte leziuni calificate drept vătămări corporale ușoare.

Procuratura menționează că bărbatul a pledat nevinovat și că acesta nu este la prima abatere de la lege.