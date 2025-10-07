Un bărbat de 35 de ani a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru că a violat o copilă de 12 ani și a rămas însărcinată

Un bărbat din nordul țării a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de viol al unei minore de 12 ani, anunță marți, 7 octombrie, Procuratura Generală (PG).

Potrivit informațiilor, pe perioada examinării cauzei penale, inculpatul s-a aflat în căutare, iar printr-o sentință recent pronunțată, acesta a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii și condamnat la 15 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

„În perioada aprilie 2019 – noiembrie 2021, bărbatul, în vârsta de 35 de ani, având scopul satisfacerii poftei sexuale, a întreținut cu copila mai multe rapoarte sexuale, în urma cărui fapt minora a rămas însărcinată”, a precizat PG.

Totuși, sentința nu este definitivă și este susceptibilă de atac la Curtea de Apel Nord.

Conform PG, din declarațiile copilei, s-ar fi cunoscut cu inculpatul pe rețelele sociale, bărbatul ulterior ademenind-o la mai multe întâlniri. „După ce copila s-ar fi îndrăgostit de el, bărbatul recurgea la presiuni psihologice impunând-o să întrețină cu el relații sexuale sub amenințarea cu despărțirea.”