Un bărbat, bănuit de implicare într-o schemă de migrație ilegală din Asia către UE, prin Turcia, a fost reținut

Un bărbat a fost reținut, fiind bănuit că ar fi implicat într-o schemă de migrație ilegală spre Uniunea Europeană a persoanelor din Asia, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Oamenii legii scriu că persoanele erau inițial transportate în Turcia, după care prin rute care ocoleau controlul de frontieră urmau să fie aduși în Europa.

„În acest scop, erau folosite documente false, precum și mașini cu modificări pentru transportarea persoanelor. Mai mult decât atât, membrii grupului infracțional au convins persoane în căutare de locuri de muncă să-și asume rolul de șoferi pe mașini ante-mergător al mașinilor care transportau migranții, astfel încât să distragă atenția poliției”, scrie PCCOCS.

În comunicatul de presă se precizează că un bărbat fără loc de muncă a fost constrâns de către bănuitul reținut, în condiții vulnerabile pentru starea lui financiară, să conducă o mașină cu rol de ante-mergător. Bănuitul care l-ar fi convins este un bărbat din Bălți cu vârsta de 30 de ani, care conducea transportul de bază, cu migranții în calitate de pasageri. De asemenea, pe caz au fost desfășurate o serie de percheziții la Bălți, Chișinău și în Comrat, pentru identificarea și altor membri ai grupului infracțional, comunică procurorii, care au precizat că investigațiile penale vor continua pentru destructurarea schemei infracționale.