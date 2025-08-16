Un avocat, președinte de condominiu, și un executor judecătoresc, acuzați de mai multe ilegalități de locuitorii unui bloc de locuit din capitală: „Practic, tot Chișinăul e în situația lor”

La adresa redacției ZdG a fost remisă o plângere colectivă din partea mai multor locatari ai unui bloc din Chișinău cu referire la „ilegalitățile întreprinse de președintele condominiului”. Potrivit acestora, președintele condominiului, care este și avocat, ar fi devenit „gospodarul blocului”, „făcând din administrarea acestuia un business de familie”.

De cealaltă parte, cei vizați neagă acuzațiile și susțin că acțiunile lor sunt legale, invocând datoriile locatarilor. „Cu părere de rău, dar, practic, tot Chișinăul e în situația lor”, punctează executorul judecătoresc Oleg Ungureanu, vizat în scrisoare.

„Vrem să atragem atenția societății civile, dar și a autorităților publice, asupra ilegalităților ce se întâmplă în condominiul aflat în Chișinău, sectorul Centru, strada Anestiade 3. Această istorie a început în anul 2008, când Nicolae Ciumac activa în calitate de jurist al companiei SRL „Monarch Developments”, companie care a construit blocul locativ vizat (…).

La darea în exploatare a blocului locativ, pentru a ține la control tot ce se petrecea în condominiu, Nicolae Ciumac a organizat formarea asociației și alegerea administratorului, astfel, administrator a devenit soția acestuia, Olesea Ciumac. La acel moment, Nicolae Ciumac deținea licența de avocat și această profesie era incompatibilă cu funcția de administrator, astfel, de organizare și gestionarea asociației se ocupa el, neformal, iar soția, de fapt, deținea funcția de contabil. Mai mult decât atât, pentru a-și asigura o administrare constantă și de lungă durată, Nicolae Ciumac a avut grijă ca toate rudele și prietenii să-și procure câte un bun imobil în blocul respectiv. În prezent, și cumnatul, și soacra acestuia, dețin imobile (…).

În consecință, Nicolae Ciumac a devenit «gospodarul blocului». Totodată, reieșind din faptul că majoritatea locatarilor sau se aflau peste hotarele țării sau transmiteau apartamentele în locațiune, lipsea un control sau un interes mai sever asupra activității administrației asociației, ceea ce i-a oferit lui Nicolae Ciumac posibilitatea să organizeze din asociația de locatari un business de familie și primul pas a fost de a convinge locatarii de a vota la adunarea generală din anul 2018 de a trece de la contribuția lunară de 2,50 lei per m2 (conform proprietății deținute) la contribuția lunară de 5 lei per m2, sub pretextul că ar fi nevoie de un cont de rezervă pentru acumularea sumelor bănești în scopul reparației blocului. După aceste modificări, administrația nu a mai organizat adunări generale pentru a prezenta rapoarte financiare sau dări de seamă. Abia în anul 2022, Nicolae Ciumac a mimat o adunare generală prin care deja, fiind în compatibilitate funcțională, a înaintat candidatura sa la funcția de administrator, iar soția acestuia a fost angajată contabilă.

Luând în considerare faptul că s-au mai schimbat proprietarii din bloc, noii locatari au observat că achită plățile lunare fără întârziere, însă în condominiu nu se efectua nicio îmbunătățire, așa că au solicitat de la familia Ciumac rapoartele anuale, informația contabilă. Astfel, s-a constatat că asociația înregistrează datorii și zero lei în fondul de rezervă.

În consecință, au început acțiunile întreprinse de către locatari prin demersuri, cereri, plângeri în adresa administrației asociației, care rămâneau fără examinare, fără nicio reacție din partea administratorului.

În 2023, locatarii au decis revocarea administratorului Nicolae Ciumac și numirea noului administrator, Ivan Dodon, care în termen de o lună a și fost revocat prin adunările generale falsificate de către Nicolae Ciumac. Din acea perioadă până în prezent, cu diferență de două-trei luni, se tot revocă Nicolae Ciumac, iar acesta, din nou, mimează adunări generale și prin fals de acte înregistrează funcția sa la ASP (…).

Iar în urma situației de conflict cu locatarii, Nicolae Ciumac, pentru a se răzbuna pe aceștia, împreună cu cumătrul său, care este executor judecătoresc, Oleg Ungureanu, au organizat o schemă de estorcare de la locatari a sumelor bănești și anume – Nicolae Ciumac emite ordine de încasare lunare pentru deservirea blocului pentru locatarii care, în viziunea lui, îi fac probleme, cu indicarea în acestea a presupuselor datorii inventate de către Nicolae Ciumac și le transmite imediat la executor pentru intentarea procedurilor de executare, dat fiind faptul că presupus ar fi cu titlul executoriu.

În prezent, pe numele a peste 15 locatari au fost intentate procedurile de executare silită. În lipsa unui proces de judecată, executorul judecătoresc a aplicat sechestre asupra conturilor bancare, automobilelor acestora, pretinzând de la presupușii debitori a câte 3000–5000 de lei.



Asupra acestor ilegalități au fost depuse plângeri penale la Procuratura municipiului Chișinău, Parlamentul R. Moldova, Ministerul Justiției R. Moldova, Inspectoratul de Poliție, care se află în examinare.

În prezent, pentru acțiunile ilegale ale lui Nicolae Ciumac au fost întocmite trei procese contravenționale – samavolnicia, încălcarea legislației privind accesul la informație și cu privire la petiționare. În același sens, au fost depuse plângeri împotriva construcțiilor neautorizate de pe acoperișul blocului, efectuate de către soacra, cumnatul lui Ciumac și însuși acesta, aceștia deținând apartamente la ultimul etaj al blocului”, se arată în plângerea semnată de către opt familii din blocul respectiv.

Semnatarii petiției

ZdG i-a contactat pe Nicolae Ciumac și Oleg Ungureanu. Ambii au negat că ar fi rude sau cumătri. Totodată, Ciumac a numit toate acuzațiile ca fiind aberații.

„Chiar și eu am vrut să ajung la ZdG să prezint toate actele și să facem o investigație. E absurditate. Sunt procese în instanță, unde noi deja de doi ani ne judecăm cu ei. Blocul e constituit din 73 de membri, 41 mă susțin. Toate cele spuse de ei sunt minciuni și calomnii. Ei îs plini de datorii, nu vor să plătească și iată vin la ZdG. Ei scriu zeci de plângeri peste tot, dar eu o să-i pedepsesc, legal o să-i pedepsesc. Pot să vă arăt multiple documente în apărarea mea”, a declarat avocatul Nicolae Ciumac pentru ZdG.

„Nu sunt cumătru cu Nicolae Ciumac și nu l-am cunoscut până la această situație, cu toate că este avocat. Îmi pare rău că persoanele date, având datorii față de asociație, scriu plângeri peste tot. Acțiunile mele au fost verificate, inclusiv de instanța de judecată. Toate instituțiile unde ei au depus plângeri asupra acțiunilor mele au fost respinse pe motiv că dacă ai o datorie, trebuie să o achiți”, subliniază Oleg Ungureanu.